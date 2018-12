Estados Unidos,

Finalmente ha llegadoel tan esperado video del último éxito de Ariana Grande, Thank u, next.

El tema le ha valido la coronación en Spotify como la cantante más escuchada de la plataforma, desplazando incluso a Selena Gomez, con sus más de 46 millones.

Thank u, next es el tributo de Ariana a sus exparejas Pete Davidson, con quien estuvo comprometida hasta hace poco y Mac Miller, fallecido el 7 de septiembre pasado.

En él, la cantante agradece por lo aprendido y asegura que ahora es más fuerte porque se ha encontrado a ella misma.

La canción, que habla de la despedida a los ex, ya se había ganado el corazón de sus seguidores. Sin embargo, el video terminó de conquistarlos por estar inspirado en algunos éxitos como Mean Girls, Bring It On y Legally Blonde.

La artista fue noticia ayer por anunciar que hará una serie documental sobre su vida. Tendrá cuatro partes y estará en su canal de YouTube. Allí también mostrará la realización de su más reciente álbum, Sweetener, el cual debutó en el primer puesto de la lista Top 200 de Billboard en agosto.