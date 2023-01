Miley Cyrus destrona a Shakira del número uno de Spotify con "Flowers", dedicada a su ex

Shakira debutó con su canción junto al productor argentino Bizarrap en las plataformas con las mejores cifras. Tanto en Youtube como en Spotify se convirtió en el mejor estreno en español a las 24 horas de su lanzamiento, pero después de días dominando la lista de éxitos que mide el éxito global en la segunda plataforma, a la cantante colombiana le han quitado el puesto...

La encargada de destronar del número 1 de la lista Top Global de Spotify ha sido Miley Cyrus con su "Flowers", una canción dedicada también a su ex Liam Hemsworth en la que la artista convierte todo el dolor que sintió tras su ruptura en una oda al amor propio.

Shakira y Miley Cyrus: una inspiración común

Tanto la colombiana como la estadounidense se han basado en sus relaciones pasadas (Gerard Piqué y Liam Hemsworth, respectivamente) para cantar en sus nuevas producciones musicales.

Mientras que la de Barranquilla es más agresiva líricamente y canta desde la rabia y el despecho en su sesión con Bizarrap, Miley habla de la importancia de priorizarse uno mismo dentro de una relación tóxica.

La canción la lanzó el mismo día del 33 cumpleaños de su ex y se trata de una respuesta al tema que él le dedicó en su día, "When I was your man" de Bruno Mars. Ahora, ocupa lo más alto de la lista Top Global de Spotify, dejando a Shakira con su Bizarrap sesión en un segundo puesto.

Pero todo hay que decirlo, aunque "Flowers" se ha impuesto en la lista que mide la popularidad de Spotify, las 39 millones de reproducciones del videoclip de Miley Cyrus en Youtube están lejos de los 133 millones que acumula la sesión 53 de Bizarrap con Shakira...

