Yessy World y La Damosky hacen las paces tras su enfrentamiento en redes

Las influencers cubanas Yessy World y La Damosky hicieron las pases tras su explosivo enfrentamiento en las redes sociales en mayo del año pasado.

Ambas grabaron videos juntas para TikTok e Instagram y explicaron en un video en Facebook que habían limado sus asperezas y habían decidido unirse y apoyarse.

Los videos que grabaron juntas han causado mucho revuelo entre los seguidores de ambas, así como críticas por mostrar una buena relación cuando antes se dedicaron fuertes directas.

"Hay que crecer mentalmente, no todo se resume a las redes que al final en la vida real nadie sabe lo que vive cada quién", respondió Yessy a uno de los comentarios negativos.

"Superen ya las cosas, las mujeres podemos tener malos entendidos, y yo en su momento lo tuve, pero fui lo suficientemente madura para hablarlo con Yessy como personas adultas y no hace falta tener tanto rencor, yo me disculpé con Yessy por mi actitud y sé reconocer, así que somos mujeres debemos unirnos más, porque en la unión está la fuerza, bendiciones", comentó La Damosky.

El enfrentamiento entre Yessy y La Damosky surgió a raíz de una crítica que emitió la "influencer de la paletica" al programa de YouTube "Destino Talk", del cual La Damosky era anfitriona en ese momento.

Yessy dijo que la directa que le dedicó la Damosky era "una falta de respeto muy grande" y que estaba "impactada" con la reacción de su colega.

"No te confundas conmigo. Yo no estoy jugando. Mi negocio no tiene nada que ver con el tuyo. Así que quítame de esa competencia imaginaria", espetó Yessy en una transmisión en directo en su cuenta de Facebook.

En la directa que posteriormente eliminó, La Damosky le advertía que se cuidara cuando visitara Miami porque le iba "a arrancar los pelos".

Esta última parte fue la que escogieron ambas influencers para bromear con sus seguidores y luego anunciar su reconciliación. Yessy comenzó una directa esta semana mientras estaba afuera de la clínica estética para la que La Damosky trabaja en Miami y dijo que estaba ahí para que le dijera finalmente las cosas en la cara. Ambas fingieron un enfrentamiento de palabras y luego revelaron que sus diferencias habían quedado en el pasado.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.