El enfrentamiento entre influencers cubanas La Damosky y La Cintumbare del que todo el mundo habla

Las influencers cubanas La Damosky y La Cintumbare protagonizaron un fuerte enfrentamiento verbal que se ha hecho viral en redes sociales.

La Cintumbare estuvo el jueves invitada en el programa Destino Talk, un show radial que conducen los influencers dominicanos Destino Positivo y Fernan Show, La Damosky y el activista cubano Esteban Rodríguez.

La tiktoker, quien recientemente cuestionó a las cubanas que se quejan de la crisis del país y las criticó por tener tantos hijos, relató que llegó a República Dominicana hace seis meses por un contrato de trabajo de su esposo, y que ambos decidieron quedarse a vivir allí porque la cosa en Cuba está "difícil", "complicada" y triste".

En ese momento, La Damosky la confrontó por unos videos anteriores en que la joven dio vivas a la revolución y a Díaz-Canel.

"Quiero que tú, como cubana, me expliques todo eso. Y preguntarte, para ti Cuba ¿es una dictadura o no?", inquirió.

"El video sí lo hice. Lo hice porque me dio la gana hacerlo. Lo hice porque era parte de mi manera de hacer llamar la atención de todo, porque yo estaba buscando hacer llamar la atención. Y tres, no tengo nada que ver con política. No vine aquí a hablar de política, no me hables que si dictadura, que sí nada, que yo no sé nada de eso", respondió La Cintumbare.

"Entonces tú eres una cara de guante", le espetó La Damosky, que le cuestionó su forma de llamar la atención.

"Cara de guante eres tú. Yo con mi boca hago y digo lo que me da la gana. Y lo vuelvo a hacer", le replicó la otra.

En medio de la discusión, La Cintumbare abandonó el programa ofendida.

"Tú eres una falta de respeto, como madre cubana y como cubana", alegó La Damoski, antes de acusar a su compatriota de comunista.

"Tú has hablado de las madres cubanas, eres una escoria es lo que eres tú", remató.

Horas después del enfrentamiento, la influencer comentó en sus redes que su cuestionamiento lo hizo por ella, y también por todas las madres cubanas y toda la gente que está sufriendo en Cuba.

"Esta chica es una falta de respeto", señaló.

Por su parte, La Cintumbare se refirió al incidente en su cuenta de Instagram.

"Fue un momento que deseaba mucho y se me dio, como todo últimamente. Gracias por la invitación @destinotalk, espero que la próxima vez sea mucho mejor. Bendiciones tengan todos", expresó.

La actitud de Ariagna González, nombre real de La Damoski, ha sido muy alabada en las redes sociales.

El rapero Yotuel Romero le expresó su admiración en una publicación en su muro de Facebook.

Foto: Captura de Facebook / Yotuel

"Devolviste a la mujer cubana con tu respuesta el respeto que se merece. GRACIAS POR TANTO", dijo.

También Yessy World, la "influencer de la paletica", aplaudió la actitud de su colega.

"Qué duro te quedó eso, mima. De verdad, de corazón, en nombre de todas las madres cubanas que nos ofendimos. Mama, usted es la monstrua en este momento. Se merece estar viral", aseguró.

