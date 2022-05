Yessy World y La Damosky sueltan chispas en las redes sociales: "No te confundas conmigo"

Las influencers cubanas Yessy World y La Damosky son las protagonistas de un nuevo enfrentamiento que se ha hecho viral en las redes sociales.

Fue la "influencer de la paletica" quien le puso el último stop a Ariagna González –nombre real de La Damosky– luego de que esta lanzara presuntas amenazas en su contra por emitir críticas al programa de YouTube "Destino Talk", del cual ella es anfitriona.

Yessy dijo que la directa de Damosky –que ya ha sido eliminada de las redes sociales– era "una falta de respeto muy grande" y que estaba "impactada" con la reacción de su colega.

"No te confundas conmigo. Yo no estoy jugando. Mi negocio no tiene nada que ver con el tuyo. Así que quítame de esa competencia imaginaria", espetó Yessy en una transmisión en directo en su cuenta de Facebook. "O tú estás obsesionada conmigo o yo no sé qué te pasa a ti", añadió luego de reprocharle que haya hablado de su madre.

En la directa que posteriormente eliminó, La Damosky lanzaba ofensas contra Yessy por ser "capirra" y le advertía que se cuidara cuando visitara Miami porque le iba "a arrancar los pelos".

"Tú me amenazaste a mí públicamente, no lo voy a tomar en cuenta por ahora", dijo Yessy. "Me demostraste cero escrúpulo. Tengo la directa a pesar de que la borraste. Yo soy americana, soy cubanoamericana. Soy capirra como dijiste y a mucha honra. No me tengo que parar aquí a denigrar a las mujeres que me ven. Yo no tengo que hacer eso. No me interesa".

En el pleito entre ambas influencers han dado su opinión otros famosos cubanos como el músico Yotuel Romero y el luchador Gustavo Trujillo, conocido como "The Cuban Assassin".

Capturas de comentarios / Facebook Yessy World

Yessy World resaltó que "esta es la polémica más desagradable" en la que ha estado involucrada desde que empezó en las redes sociales, "porque eres mujer, porque eres madre y yo quisiera que te fuera súper bien para que no tuvieras que hacer esto".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.