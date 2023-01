Shakira se corona como reina de TikTok con su baile viral de la canción a Piqué

Shakira está disfrutando de toda la repercusión que está teniendo su BZRP Music Session #53, un tema que está dando mucho de qué hablar y que no para de sonar en todas partes.

Pero todo el mundo sabe que en estos tiempos una canción no es del todo un éxito si no tiene su propia coreografía viral en TikTok, algo que se ha propuesto remediar la cantante colombiana... ¡bailando!

Una semana después de lanzar la pegadiza canción, en la que arremete duramente contra su ex Gerard Piqué y su actual pareja Clara Chía, la de Barranquilla ha desafiado a todos sus seguidores a bailar al ritmo del tema con la coreografía que ha subido a Instagram y TikTok.

En el vídeo, la intérprete de "Monotonía" y "Te felicito" aparece junto a tres bailarinas de su equipo poniéndole pasos a una parte de la canción, concretamente esa que dice: "Esto es pa que te mortifiques, mastica y traga, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique".

El baile es una coreografía original de una usuaria de redes sociales llamada @belladose, a la que le ha encantado la versión de Shakira. Pero no es la única, porque solo en TikTok el vídeo de Shaki supera los 68 millones de reproducciones. ¡Y subiendo!

A esa cifra hay que sumarle la reacción en Instagram: teniendo en cuenta que lleva más de tres millones y medio de likes en esa red social, las visualizaciones estarán por las nubes.

"Clara-mente eres una diosaaaa", "La reina de Tiktok", "Reina icónica", "Claramente los años no pasan por ti, tu pasas por ellos" o "A darle duro al trend", son algunos de los comentarios que le dejaron a Shakira, que ya es la nueva reina de TikTok después de coronarse como la número 1 de Youtube con esta canción. En apenas una semana, en la plataforma por excelencia de vídeos acumula más de 150 millones de reproducciones y continúa en la cima de la lista de tendencias.

Y tú, ¿te atreves con esta coreografía viral?

