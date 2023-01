Prensa oficialista preocupada por la escasez de huevos en Estados Unidos

El portal oficialista Cubadebate compartió un artículo sobre la escasez de huevos en Estados Unidos que ha suscitado estupor e indignación a la vez en los lectores.

En medio de una grave escasez de alimentos en Cuba, donde la cuota normada de huevos se reduce cada vez más y los precios en el mercado negro suben a niveles inimaginables, a Cubadebate solo se le ocurre hablar de una supuesta crisis en Estados Unidos donde, según el artículo, la gripe aviar y el aumento del precio del combustible y del pienso para las aves ha llevado a la gente a cruzar la frontera con México para comprar.

"La oferta de huevos en los comercios minoristas de Estados Unidos se ha reducido sensiblemente en los últimos meses, al punto de que en algunos supermercados se ha estado racionando su venta", dice el texto, publicado originalmente en BBC Mundo.

Foto: Captura de Facebook / Cubadebate

Decenas de internautas le han recordado al medio que no se fije en tanto en lo que sucede en otros países, cuando en el suyo la población no tiene acceso a lo más básico.

"Yo no sé cómo es en Estados Unidos, pero Cuba no podemos dar clases de precios porque todo esta por el cielo. Y si los huevos estuvieran por la libre costaría 5000 pesos el cartón, no lo duden", dijo uno.

"Ah, mira tú, en Cuba no tenemos ese problema. Este mes de enero tuvimos el privilegio de tener garantizados !5 huevos! por consumidor mediante la libreta de abastecimiento. !Sufran, yanquis!", ironizó un habanero.

"Difícil leer este reportaje, hablar de soga en casa del ahorcado. ¿El próximo será el aumento de precio de la carne de cerdo en Europa? Un poco de respeto y sobre todo respétese usted, periodista", demandó una madre de familia.

"¿Y en Cuba qué no escasea y a qué no se le dispara el precio?", cuestionó una habanera.

"¡Ah, ya entendí! ¡Por eso en Cuba los precios han aumentado! Porque no HAY NADA! 'Y estamos pasando TREMENDA HAMBRE!", escribió un joven.

"Por eso estamos como estamos. Inflación, escasez y aumento de los precios en USA. Menos mal que aquí no tenemos esos problemas, somos prósperos y sustentables", ironizó una profesora.

La dramática escasez alimentaria que sufre Cuba obligó esta misma semana a una abuela de Pinar del Río preparó una torta para los 15 años de su nieta con solo dos huevos, debido a la dramática escasez de alimentos.

"Hoy está cumpliendo 15 mi nieta y traté de hacerle estas panetelas con todo mi amor de abuela, con dos huevos cada una porque yo no cojo huevos porque vivo en el campo, la hice de dos porque están bastante caros y hay que ahorrar", escribió Olga Ricardo Tonezt en el grupo de Facebook "Recetas desde el corazón".

En noviembre pasado, ocurrió un triste espectáculo en el municipio San Miguel del Padrón, en La Habana, donde decenas de personas se lanzaron a recoger huevos caídos de un camión.

En redes sociales circularon tristes imágenes en las que se veía el desespero de varios ciudadanos intentando recoger huevos sanos en medio de una marea amarilla desperdigada por el suelo del preciado alimento, cuyo precio en el mercado negro alcanza incluso los 2,000 pesos.

En los videos se veía incluso a personas con bolsas intentando recoger a toda costa aunque fuera huevos rotos, cuyo contenido no se hubiera derramado en el suelo.