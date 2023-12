Huevos de producción nacional más caros que los importados en Cuba

Un cubano se llevó una sorpresa al visitar un mercado informal en La Habana al ver que los huevos nacionales están más caros que los importados.

El usuario de Facebook Manuel Viera denunció el alto precio de los huevos en Cuba y se sorprendió con la diferencia de valor que tienen en el mercado informal, los de producción nacional y los importados.

"Debajo del Puente de 100 y Boyeros, en La Habana, el huevo importado y no importado se vende a 2,400 y 2,500 pesos cubanos, sin limites de cantidad y sin libreta. Irónicamente el huevo importado es el más barato", dijo Viera en Facebook.

Su comentario generó decenas de interacciones. Algunos usuarios consideran que es incongruente la diferencia de precios, pero hasta la celebran, porque en otros lugares como en Villa Clara, un cartón de huevos alcanza un valor de 3,000 pesos.

Otro producto que se vende en el mercado informal a un alto precio es el arroz.

"No hay arroz en las bodegas del pueblo pero debajo del Puente de 100 y Boyeros lo hay por sacos, a 160 pesos la libra. Todo el que quieras comprar y no tienes que traer libreta. Una duda sí tengo: ¿De donde sale ese no puede salir el otro?", se preguntó Viera.

Facebook Manuel Viera

La distribución de los productos normados es cada vez menor en Cuba. En la actualidad deben dar cinco huevos por persona cada mes, pero en muchos territorios el gobierno incumple con las entregas del producto o lo hacen fuera de las fechas previstas.

La producción de huevos del régimen cubano se desplomó desde hace años. En 2023 la crisis se agudizó. Las autoridades confirmaron que por falta de piensos y financiamiento para adquirir materia prima, se produce en el país un 50% de lo que se requiere.

El gobierno cubano está importando los huevos desde otros países de la región del Caribe, como Colombia.