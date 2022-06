Críticas a Cubadebate tras hablar de escasez alimentaria en el mundo

El portal oficialista Cubadebate recibió cientos de críticas tras compartir parte de un artículo sobre una supuesta escasez de productos alimentarios en el mundo.

Mientras los cubanos viven agobiados pensando qué poner a la mesa cada día por la escasez de alimentos, y deben pagar precios de escándalo por cosas tan básicas como un vegetal o una hortaliza, Cubadebate se lamenta por las "fuertes subidas de precios" de muchos productos alimentarios y porque las "cadenas de suministro del mundo están bajo presión".

"En Alemania, la industria cervecera se enfrenta a la falta de botellas, parcialmente debido a los combates en Ucrania, desde donde llega el vidrio", cita el artículo de Bloomberg.

Foto: Captura de Facebook / Cubadebate

En el post de Facebook, más de 500 usuarios respondieron a la hipocresía del medio estatal, que muestra preocupación por la situación internacional mientras en su propio país la gente no tiene qué desayunar por las mañanas y el gobierno sigue sin solucionar el profundo desabastecimiento en tiendas y mercados.

"Me entero ahora que la cadena de suministro del boniato, la calabaza y la yuca es internacional y que está bajo 'presión'. Ah, coño, por eso el precio de los mangos grandes de hacer batidos, la cadena debe ser tan grande y la presión tan alta, que por el precio deben ser mangos ucranianos", dijo un internauta.

"Ahora sí se jodió el vasito de leche que Raúl prometió hace ya una pila de años", se burló un emigrado.

"El muro que nos hizo el bloqueo es tan alto que los peces no pueden llegar al país. Las malangas tienen prohibido nacer en Cuba porque EE.UU. compró la patente de los tubérculos. Maldito bloqueo genocida y brutal que nos tiene pasando trabajo", señaló una muchacha.

Una joven pidió a la publicación que se olvide del mundo y se preocupe por Cuba, donde las personas no tienen qué comer.

"Un pomo de aceite cuesta 800 pesos y ni hablar del pollo, que en la calle no falta a precios exagerados. ¿Y el Estado qué pinta?...", comentó.

"Gracias, Cubadebate, por actualizarnos. Nunca imaginé que un cartón de huevo en Alemania costara la mitad del salario mínimo en un mes y las golosinas para los niños las vendían solamente en yen japonés. Que mal agradecidos somos los cubanos", ironizó un joven.

"¿El mundo? Mis esperanzas de llevarme a la boca el alimento que me gusta y no la basura de turno era el famoso aumento salarial. Dos meses duró la felicidad. Y dos años después miren cómo vamos: aceite 600, huevos 500, pollo 1000, picadillo 200... Al carajo el mundo, acá estamos los profesionales", detalló un joven.

"Cuando arreglen el país en el que estamos y dejen de mirar el mundo, avanzaremos. La miseria que hay en Cuba es desde hace muchos años, no se vengan a poner que si la inflación, que si la escasez de productos a nivel global. Aquí hay tremenda canina hace una pila de años. Nada más que hay que salir y ver la cantidad de moribundos y mendigos que hay en la calle. Vergüenza debería darles", recalcó un ingeniero químico.

Un autónomo emigrado comentó que aunque muchos alimentos han aumentado de precio en otros países, aún siguen estando al alcance de la gran mayoría y existen programas de ayuda a los que no pueden alcanzarlos.

"No como allá, que ustedes desaparecieron todo y lo que aparece sí que solo es alcanzable para quien hace algo 'ilegal' o le lamen las botas a sus amos", afirmó.

"Si el mundo en el 2023 caerá en una catástrofe alimentaria, nosotros los cubanos somos los pioneros en catástrofes alimentarias, ¿o no?", preguntó una habanera.

"Dios mío, lo de ustedes es encender la llama, no es fácil los artículos que publican, periodismo mediocre, burlándose del pueblo, como si en Cuba la cosa estuviera fácil, ¡dan asco!", escribió una trabajadora del transporte en Holguín.

"Pero no tienen vergüenza, para colmo nos restriega en la cara que no hay comida. Contra, si nosotros lo sabemos, no hay manera de comerse un buen pedazo de carne sin dejar un riñón en el proceso, qué descaro el de ustedes, tratando de desviar la mirada para el mundo. Contra, primero mira tu país y el hambre que está pasando. De verdad siento vergüenza de que ustedes se digan llamar cubanos", cuestionó un informático.