Preso político Lázaro Yuri Valle Roca recibe visita de representante de Fiscalía General en prisión

El preso político Lázaro Yuri Valle Roca recibió la visita en la prisión del Combinado de Este de un representante de la Fiscalía General.

La visita se produjo luego de una queja interpuesta ante esa instancia estatal por su pareja, la activista Eralidis Frómeta, informó Radio Televisión Martí.

"Después de una acalorada discusión, la fiscal comprendió que debía aceptar mi declaración, que fue escueta y sencilla: la culpa de que no se me den beneficios en prisión, o de todo lo que me suceda, o de que no se me traslade a campamento, es de la policía política y de Raúl Castro", explicó sobre la visita Valle Roca en un audio enviado a ese medio.

Asimismo, el periodista independiente comunicó a la fiscal que lo visitó que el objetivo del régimen cubano es mantenerlo encarcelado.

Valle Roca denuncia a la Fiscalía “la privación del debido proceso” y la “preparación y amañamiento, sin pruebas, del juicio” en su contra.

Además, el deterioro de su salud y cómo le estaba siendo negada la posibilidad de pasar a un régimen de menor severidad.

“De hecho, mi traslado a campamento está aprobado y firmado hace meses por la dirección del Combinado del Este”, expresó Valle Roca.

A inicios de diciembre se conoció que Valle Roca estaría perdiendo la visión por una afección que no le han tratado dentro de la cárcel.

Su esposa denunció que el activista y preso político, que lleva cerca de dos años encarcelado, está casi ciego y no se le ha brindado la asistencia médica que requiere.

Frómeta también dijo que a su esposo se le han violados todos sus derechos constitucionales y el derecho al debido proceso.

En julio de 2022 el Tribunal Provincial de La Habana condenó a Valle a seis años de cárcel. La fiscalía lo acusó de supuestos delitos de propaganda enemiga con carácter continuado y resistencia.

También fueron sentenciados por estos delitos otros activistas como Alien Tijerino Castro, Ruslán Hernández Reyes y Yusniel Milián González, con cuatro, dos y un año de privación de libertad, respectivamente.

El preso político, de 61 años y nieto del líder comunista Blas Roca Calderío, fue detenido el 15 de junio de 2021. Pasó las primeras semanas en Villa Marista, donde sufrió un fallo renal, y posteriormente fue trasladado al Combinado del Este, donde ha sido víctima de abusos, violencia y falta de atención médica recurrentes.