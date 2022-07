Condenan a seis años de cárcel a periodista Lázaro Yuri Valle Roca

El Tribunal Provincial de La Habana condenó a seis años de cárcel al periodista independiente y activista cubano Lázaro Yuri Valle Roca, a quien la Fiscalía acusaba de los falsos delitos de propaganda enemiga con carácter continuado y resistencia.

La instancia judicial cubana reveló este jueves la pena contra Valle Roca y sus compañeros de causa Alien Tijerino Castro, Ruslán Hernández Reyes y Yusniel Milián González, sentenciados a cuatro, dos y un año de privación de libertad, respectivamente, juzgados el 28 de junio último.

La esposa del reportero cubano, Eriladis Frómeta, dijo en entrevista con CiberCuba, que la condena en contra de su pareja es además de injusta, una violación total a los derechos humanos que solo pasa en un país donde no existen la democracia y la libertad de expresión.

Añadió que por el momento no tiene previsto proceder con algún otro recurso legal porque sería continuar el juego a la dictadura, capaz de juzgar y sentenciar a un hombre inocente, cuyo único crimen fue salir de a las calles de La Habana, tirar octavillas con palabras de José Martí y Antonio Maceo y subir un video a las redes sociales documentando su acto de protesta pacífica.

Frómeta contó que está esperando la llamada de Valle Roca y que tendrá que informarle sobre la sentencia, que incluso asciende a la misma cantidad de años que pedía la Fiscalía, por esos cargos que, representan además delitos contra la Seguridad del Estado.

Agregó que no sabe cuál será la reacción de su esposo y recalcó que esta es una más de las injusticias que comete la dictadura de la isla contra quienes se le oponen públicamente. También destacó el rol represivo de los tribunales de la isla, no solo en el caso contra Valle Roca, sino en todos los procesos que han implicado a presos políticos, activistas o artistas independientes.

Frómeta, que también conversó con Radio y Televisión Martí ,opinó en ese sentido que “el sistema judicial cubano no funciona porque no protege, no ampara legalmente a los ciudadanos. No pretendo hacer ninguna revisión de causa ni apelación, ya que no contamos con leyes justas”.

El periodista independiente cubano, nieto de Blas Roca y sobrino del opositor Vladimiro Roca fue detenido el 15 de junio de 2021 y fue obligado a pasar las primeras semanas recluido en Villa Marista, cuartel principal de la Seguridad del Estado, donde sufrió un fallo renal.

Posteriormente fue trasladado al Combinado del Este donde, actualmente, se encuentra y donde ha sido víctima de abusos, violencia y falta de atención médica, lo que ha provocado un deterioro significativo de su salud, según las constantes denuncias de su esposa.

La petición fiscal en su contra fue revelada a fines de marzo de 2022. En esa oportunidad su compañera de vida dijo que Valle Roca estaba dispuesto a iniciar una huelga de hambre si finalmente se hacía efectiva la sentencia.

"Ayer hablamos y Yuri me dijo muy claro que, cuando yo reciba la petición oficial, él se plantaría en huelga de hambre, porque las frases de Martí y Maceo no pueden ser un delito comprendido dentro del Código Penal por el gobierno cubano", relató en esa ocasión.