Reabren caso de madre cubana agredida por padre de sus hijos

Las autoridades cubanas reabrieron el caso de la joven influencer cubana Dianelys T. Hernández, quien denunció haber sido golpeada por su exesposo el 4 de enero y que este solo recibió 30 pesos cubanos de multa por la agresión.

Según contó Hernández en Facebook, los oficiales de la estación policial de Aguilera, en el municipio 10 de Octubre, acudieron a su casa para hacer las investigaciones sobre el caso, pues la Fiscalía y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), tanto a nivel municipal como provincial, intercedieron en el proceso.

"Estas instituciones tenían previo conocimiento de esto y no podían creer que el caso ya estuviera cerrado, así que gracias a mi abogado les envié las pruebas físicas de esto, porque a mí se me negó ver mi expediente personalmente el día 18 de enero del 2023 cuando lo cerraron y yo no lo firmé por estar en total desacuerdo con el procedimiento efectuado hacia mi persona, pero aún y así lo cerraron", expresó Hernández.

A más de 15 días de que su exesposo, Félix Armando Garoz Noguera -quien trabaja para el Grupo Empresarial Constructor del MININT-, la golpeó, la joven permanece con intenso dolor de cabeza, por lo cual le recomendaron acudir a un neurólogo para examinar también el traumatismo craneocefálico que aún le duele.

Captura de Facebook / Impasctosdesde el Corazón

Ante las críticas de internautas que aludieron a que era una funcionaria del gobierno, Hernández contestó que su denuncia se debe a que "son mis derechos constitucionales que se estaban violando, hacer pública una denuncia por un mal trabajo no me resta, me suma para que se tome conciencia, porque hoy soy yo, pero mañana puede ser otra mujer".

La influencer contó en un post anterior que Medicina Legal, luego de 14 días de haber puesto la denuncia, dictaminó que las heridas no eran graves y no requerían tratamiento médico y, además, las provocadas por ella a su agresor, en defensa propia (una mordida y dos arañazos de seis milímetros), estaban a la par en cuanto a gravedad, y el hombre recibió una simple multa administrativa.

También alegó que en Medicina Legal ningún doctor le pidió que se desnudara al momento de la denuncia para verificar los golpes, en los seis minutos que duró la consulta solo le preguntaron su nombre, la edad y cómo se sentía.