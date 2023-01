Cantante denuncia falta de yeso en hospital de La Habana: "Estoy cansada de tanta humillación"

La cantautora cubana Ariadna Machado denunció la falta de yeso para tratar fracturas y el maltrato a los pacientes en el Hospital Fructuoso Rodríguez de La Habana.

"Después de 15 días tuve consulta en el hospital Fructuoso Rodríguez. Fui tratada con muchísima indolencia por el doctor Julián... La consulta no duró ni tres minutos. Me dijo que no era su culpa que no hubiera yeso. En ningún momento lo culpé a él por este hecho. Me urge remplazar la férula por el yeso rígido para terminar el tratamiento", dijo en sus redes.

Facebook / Ariadna Machado

La artista, que sufrió una fractura del hueso cúbito del brazo derecho, pidió ayuda a todos sus contactos de Facebook para encontrar yeso y dijo que estaba dispuesta a pagar lo que fuera porque "saben lo que significa un brazo para un músico".

"No tengo la orden del médico para el yeso, ni siquiera quiso hacerla. No quiero volver a ese hospital; el único que me trató con hospitalidad y humanidad fue el señor que me puso la férula en mi primera consulta, pero no estaba en esta ocasión. Ya estoy cansada de tanta humillación, maltrato, indolencia, vulgaridad y charlatanería. Estoy muy cansada. Ningún ser vivo merece tanta vejación", destacó.

En los comentarios de su publicación, la cantautora contó que también había ido al Hospital Frank País, pero "no me atendieron porque venía del Fructuoso y nadie quiere hacerse responsable de futuras complicaciones".