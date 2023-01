Padres cubanos exigen derecho a un implante coclear para su hija

Padres cubanos exigieron el derecho a un implante coclear para su pequeña hija de cinco años por un padecimiento derivado de una sobredosis de medicamento al nacer, según denuncia difundida en redes.

“Nuestra pequeña, víctima de una sobredosis de medicamento al nacer, tiene un padecimiento de hipoacusia neurosensorial bilateral profunda. Desde los inicios de su padecimiento hemos recurrido en disímiles ocasiones al Sistema de Salud cubano, para buscar una solución al padecimiento de nuestra hija, hasta este momento sin resultado alguno”, expuso en Facebook Karelis García, madre de Emilit Sandra Ávila García, ambas residentes en Las Tunas.

García refirió que su pequeña cuando tenía un año y medio de vida le diagnosticaron en el Hospital Provincial Pediátrico de Camagüey su padecimiento, y hace solo unos meses atrás que la llevaron a la capital cubana, donde único se realizan en Cuba los implantes cocleares.

Captura Facebook/ Karelis García

“Después de hacerle algunas pruebas y estar ingresada, a los días nos enviaron para Las Tunas, pues la niña tenía catarro en ese momento. Aún estamos esperando que sea llamada para comenzar nuevamente las pruebas pertinentes para posible implante coclear”, apuntó la desesperada madre, quien también escribió en nombre del padre de la menor.

También comentó que como su hija “es una niña de una provincia a la cual no le prestan interés alguno, como no es una niña familia de altos dirigentes, como no es una niña de familia pudiente, pues no tiene derecho entonces a dicho implante”.

“Llevamos en espera ya cuatro años desde que fue diagnosticada, el tiempo sigue corriendo y aún no obtenemos una respuesta positiva”, apuntó García.

Asimismo, preguntó hasta cuándo tiene que esperar su hija para que le sea aprobado dicho procedimiento quirúrgico. ¿Acaso nuestra potencia médica no puede solucionar el caso de nuestra pequeña?, cuestionó, además.

Por último, la madre de la pequeña exhortó a las autoridades médicas tanto de la provincia como del país a prestarle interés a su caso, o de lo contrario seguiría exigiendo una respuesta “al Consejo de Estado o a dónde tengamos que ir para poder operar a nuestra hija”.