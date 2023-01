Periodista oficialista alerta sobre aumento de la violencia en las calles de Cuba

Claudia Lugo Foto © Facebook / Claudia Lugo

La reportera y conductora del Canal Habana Claudia Lugo alertó sobre el aumento de la violencia que se experimenta en Cuba.

Lugo compartió en su perfil de Facebook este miércoles un episodio de violencia que le hizo reflexionar sobre los niveles de delincuencia en la isla.

“Me acaba de pasar algo horrible y que no le deseo a nadie. Salí del gym a las 9 a.m., cruzando Quinta Avenida me detengo a revisar los sms que me habían entrado. Se me acerca un hombre y me dice: ‘Sigue que te va a pasar lo mismo que hago yo: arrebatar celulares’”, comienza el texto de la reportera

“Les juro que me bajó la presión. Al momento de decirme esto el hombre se mandó a correr entre los carros. Yo tuve que detenerme y respirar. Guarde el celular y busqué a lo largo del camino para asegurarme de que el hombre aquel no volviera a aparecer”, agrega.

“No sé si esa alerta sería porque no podía hacer nada en el medio de la Quinta Avenida, ni sé si hoy ya había cumplido su cuota, lo cierto es que me dejó pensando en la violencia que se vive hoy en Cuba”, concluye reflexionando.

Este mismo miércoles, otro reportero del oficialismo, Abdiel Bermúdez Bermúdez, denunció en sus redes sociales que alguien le robó su celular.

El reportero, uno de los voceros del régimen en la televisión, escribió en su muro de Facebook que el robo ocurrió en la terminal de ómnibus el martes pasado, entre las 8:00 y 9:00 de la mañana.

“Alguien se sintió con el derecho de tomarlo sin permiso y... ¡lo apagó! Ya ustedes saben. Disculpen si no contesto con prontitud por esta vía, y mucho menos por Whatsapp... Estaré medio incomunicado con el mundo”, lamentó.

Abdiel precisó en la sección de comentarios que el teléfono sustraído es un Redmi 7 A negro, y afirmó que la única opción que tiene es comprarse otro.

Más de 60 personas lamentaron el hecho, mientras que otros criticaron el aumento en el país de hechos delictivos de este tipo y otros todavía más graves.

Robos de motos y autos, asaltos en la calle para arrebatar cadenas, relojes, celular y carteras son algunos de los hechos más frecuentes referidos por los cubanos.

A mediados de mes, un presunto ladrón fue atrapado por un bombero en la esquina de Ayestarán y 19 de Mayo, en La Habana, luego de que robara un teléfono celular a una joven y se diera a la fuga.

A finales de diciembre, un hombre recibió 14 puñaladas para robarle la billetera mientras estaba en una cola para comprar alimentos normados.