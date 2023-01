Barbara Farrat pide ayuda: "No tengo dinero ni comida"

La activista cubana Bárbara Farrat, madre del manifestantes del 11J Jonathan Torres Farrat, pidió ayuda porque está sin recursos para mantener a su familia.

"Necesito, por favor, que alguien me ayude. De no conseguir ayuda no me va a quedar otro remedio que vender mi teléfono. Me da tanta pena que no me atrevo tan siquiera a decir la palabra. Estoy más que consiente de que mi familia no come de orgullo y estoy en una situación bastante difícil", dijo Farrat en su perfil de Facebook.

Facebook Bárbara Farrat

El mensaje ha recibido numerosas reacciones de seguidores de la activista. Una persona le pidió que detallara lo que le ocurre y Farrat respondió con pocas palabras: "El problema es que no tengo nada, ni dinero, ni comida. Nada". En otra respuesta añadió: "No me dejan trabajar y mi situación está bastante difícil".

Algunas personas se han solidarizado con la activista y han prometido ayudarla lo antes posible. "No estás sola, no tengo mucho pero lo comparto", dijo una usuaria; otra le hizo un envío de víveres y la activista confirmó que lo recibió.

Entre los mensajes destacan varios de internautas que se han lamentado de no poder ayudar a Farrat porque se enfrentan a duras carencias de alimentos y tienen hijos a cargo.

"Todo el pueblo cubano está así, más o menos. La verdad es que ni nosotros mismo ya podemos hacer mucho, entre necesidades urgentes, enfermos, ancianos desvalidos y presos, ni nosotros mismo podemos ayudar sin desatender nuestras propias necesidades. Esto tiene que acabarse, es inhumano que todo un pueblo, incluyendo a los que estamos fuera, vivamos bajo tanta depresión y sufrimiento", dijo una cubana desde el exilio.

Farrat se hizo conocida en la redes sociales de los cubanos por su activismo en apoyo a los presos políticos cuando su hijo Jonathan Torres Farrat (con 17 años de edad) fue detenido por manifestarse en La Habana en las históricas protestas del 11 J.

Estando Jonathan en prisión, en espera del juicio, nació su hijo que es en la actualidad un bebé de menos de dos años.

Este 23 de enero, el Tribunal Provincial de La Habana, lo condenó a cuatro años de privación de libertad, sustituida a limitación de libertad, por el delito de sedición. Estimaron como atenuantes la edad de Jonathan al cometer el supuesto delito, su conducta social y su historial libre de antecedentes.

Farrat agradeció a todas las personas que apoyaron a su hijo desde las redes sociales y a quienes mostraron su caso ante organismos internacionales.

Este jueves la madre cubana reiteró su apoyo a los presos políticos cubanos y pidió el fin de la dictadura.