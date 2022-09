Bárbara Farrat denuncia acoso contra Jonathan Torres: "Mi hijo no es ningún delincuente"

La activista cubana Bárbara Farrat denunció el acoso que la Seguridad del Estado mantiene contra su hijo Jonathan Torres, preso del 11J que se encuentra excarcelado bajo fianza.

"A mi hijo no me le estén poniendo trampas, porque cuando le pongan trampas para ver qué opina o deja de opinar, aquí va a estar su madre para defenderlo. Mi hijo no es ningún delincuente, simplemente quiere un cambio, como lo quiero yo, como lo quiere mi país, mi pueblo", dijo Farrat en transmisión directa por Facebook.

Según cuenta, en la mañana del martes, cuando su hijo iba a buscar un carro (taxi) para ir a trabajar, "casualmente" apareció uno en la calle sólo para él y lo llevó hasta su destino. En el camino el conductor comenzó a hacerle preguntas sobre política, revolución y otros temas, pero el joven no respondió a nada.

La madre de Jonathan cree que esto es una trampa por parte de la Seguridad del Estado y denunció el continuo acoso que tienen sobre su hijo, quien está fuera de prisión, pero pendiente de juicio desde hace varios meses.

"No me le estén poniendo más carros, que no saben ustedes con el sacrificio que he mantenido a mi nieto mientras tenían a mi hijo preso. No le pongan más cebos, porque él es más inteligente que ustedes y no va responder", dijo la activista.

Farrat indicó a la Seguridad del Estado que, si quieren atacar a alguien debe ser a ella pues como madre de un preso político, se declaró "activista 100%" por los derechos humanos y contra el régimen. Mostró un tatuaje con las palabras "Patria y Vida" y dijo que su lucha contra el régimen será por siempre.

"No me voy a callar, a mí me van a tener que cortar la lengua. ¿Qué van a hacer? ¿Desaparecerme? No me van a silenciar. Siempre habrá alguien por mí que va a pedir Libertad", dijo.

A finales de agosto la activista también denunció la represión contra su hijo, de quien dijo que se ha mantenido alejado de las redes sociales y está al margen de todo activismo y centrado en trabajar y estudiar.

En junio de 2022, tras pasar 10 meses detenido, el preso político menor de edad y manifestante del 11J Jonathan Torres Farrat logró inscribir a su hijo, nacido cuando él estaba en la cárcel.

Actualmente Jonathan se encuentra en su casa, bajo fianza, pero tiene una petición fiscal de ocho años de cárcel por manifestarse en las protestas del 11J en La Habana.