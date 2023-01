Demandan a escuela pública de Florida por discriminar a madre con perfil en OnlyFans

La modelo Victoria Triece presentó una demanda en Orlando contra las Escuelas Públicas del Condado de Orange, a las cuales acusa de discriminarla por tener un perfil en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans.

La mujer, de 31 años, alega que el distrito le prohibió ser madre voluntaria en el aula de su hijo menor –puesto que ocupaba desde hacía cinco años– debido a sus publicaciones en la plataforma digital, informó el medio Local 10.

Ella es madre de dos niños que asisten a la escuela Sand Lake Elementary de Orlando y supuestamente en 2021 las autoridades escolares le comunicaron que no podía ser voluntaria debido a su participación en sitios de Internet sólo para adultos, incluyendo OnlyFans y la sección de acceso para adultos de Twitter.

Sus abogados, del bufete NeJame Law, afirmaron que la joven había sido voluntaria durante cinco años, y tras su debut en las citadas plataformas se le ha negado el trabajo.

"Muchos otros padres de niños en las escuelas del condado de Orange también participan en OnlyFans, así como en otras profesiones orientadas a adultos, como el baile en topless, la actuación de temática adulta, el sexting en línea, entre otros. Pintar a la Sra. Triece con el equivalente moderno de una 'Letra Escarlata' no ha dejado a la Sra. Triece otra opción que presentar una demanda", afirmaron los abogados en un comunicado de prensa.

Criticaron asimismo al Distrito por "negarle el derecho a participar en la vida de sus hijos como ella quiera, la elección de negarle el medio de vida que ha elegido frente a ver a sus hijos o poder ser voluntaria, y el ridículo que ha sufrido y sufrirá por haber sido vetada sin otra razón que ofender la sensibilidad moral de otro por lo que hace en privado".

Triece dijo que, independientemente de las características de su empleo, podía apoyar en la organización de eventos escolares y fiestas de recaudación de modo virtual, pero señaló que también se sentía aislada de otros padres.

Mi trabajo "no define toda mi vida. Es una parte de mi vida, pero no es mi vida como madre", subrayó.

En una conferencia agregó que la demanda intenta prevenir la discriminación hacia otros padres que trabajan en estos sitios: "La razón principal por la que hago esto no es por mí. Sólo puedo imaginar quién ha pasado por esto y no pudo luchar contra ello y se les ha dicho que no sabemos cómo luchar contra esto y cuántas personas están por venir que hacen exactamente lo mismo que yo".

"Y un día les dirán que van a tener a alguien que no está de acuerdo moralmente con lo que están haciendo. Y van a tener a alguien en la misma situación y no creo que ninguna madre, ningún padre, nadie en la posición en la que estoy deba pasar por eso", apuntó.

"Cuando me convertí en madre... (mis hijos) se convirtieron en toda mi vida, así que obviamente quería estar involucrada en cada parte de su mundo, ya fuera en la escuela, en casa, en todo", dijo en otra rueda de prensa realizada en octubre de 2021.

OnlyFans es una plataforma de suscripción online de contenido para adultos con sede en Londres.

Fundado en 2016 y favorita de las estrellas porno que buscan hacer dinero extra, ganó popularidad durante la pandemia de coronavirus, porque permitió a los trabajadores del sexo conectarse online con sus clientes.

Más recientemente ha ganado popularidad y artistas, modelos, e incluso políticos han incursionado en sus páginas de contenido explícito.

La modelo cubana Haniset Rodríguez dijo tras abrirse su cuenta en la plataforma digital que ganó 100.000 dólares en apenas dos días.

La cubanoamericana Martha Bueno, candidata a la Comisión de Miami-Dade, fue otra que el pasado año decidió apostar por una campaña audaz y novedosa en la política local y se lanzó a recaudar fondos a través de OnlyFans, a través de la cual aprovecha para lanzar mensajes contra la corrupción y criticar a su rival por el escaño.