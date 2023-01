Empresa Eléctrica pide a los cubanos que adelanten "los quehaceres"

La Empresa Eléctrica de Holguín pidió a los cubanos que adelanten “los quehaceres” antes del horario pico, cuando ocurre la mayor afectación del servicio eléctrico.

"Hey, de 5 a 7 pm. entramos en horario pico, ¿por qué no aprovechamos y llevamos a los niños al parque? Perfecto, adelanto la comida y nos vemos en el parque", como si de una broma se tratara, la Empresa Eléctrica de Holguín recreó en Facebook un diálogo entre una pareja para sugerirles a los cubanos que adelanten las tareas del hogar antes del horario pico, cuando se producen los apagones, normalizando el hecho de que las afectaciones continuarán y hay que adaptarse a ello.

Captura de Facebook / Empresa Eléctrica Holguín

Las recomendaciones de la Empresa Eléctrica de Holguín caldearon los ánimos de los foristas que se preguntaron si era un meme la publicación.

"Qué linda manera de decirnos: estarán sin corriente hoy por muchas horas, no terminarán la comida, los niños no podrán dormir y llorarán la noche entera. Bravo, me encanta el Post. Vaya, lo comparto", ironizó alguien a propósito de la propuesta.

Otros dijeron que se trataba de una ridiculez, cuando los apagones no solo ocurren dos horas en el horario pico, pues también cortan el servicio de 12:00 a 6:00 pm., luego, de 8:00 am. a 3:00 pm. es horario laboral. "¿En qué horario cocino? ¿Por la madrugada? ¿En qué horario duermo? No sean ridículos".

Otros internautas opinaron que lo que proponían era romantizar la miseria y se burlaban una vez más del pueblo.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, aclaró que durante los cuatro primeros meses del año se "reforzarán" los mantenimientos en varias unidades generadoras de electricidad, lo cual puede provocar déficit en la capacidad de generación y, con ello, "algunos" apagones en el horario pico nocturno que pueden alcanzar hasta las tres horas como promedio diario.

"De enero hasta mediados de mayo se estiman afectaciones en el servicio eléctrico en el horario pico nocturno que pueden alcanzar hasta las tres horas como promedio diario, debido al incremento de los mantenimientos en las principales unidades de generación térmica con respecto a diciembre", dijo el funcionario.

Las interrupciones se deben, según justificó, a que en los meses de verano, a partir de mayo, hay más demanda de energía y es necesario realizar reparaciones en las unidades termoeléctricas para lograr "el sostenimiento del SEN", según trascendió en una nota del medio oficialista Cubadebate.

Aunque el supuesto mantenimiento iniciaría en febrero, como pronosticaron a inicios de año, ya los cubanos vuelven a sufrir apagones programados que interrumpen sus actividades domésticas y laborales.

En los últimos días comenzaron a aumentar las interrupciones, que fueron escalando de afectaciones de 100 MW a más de 500 en el horario pico.