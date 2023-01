Los cubanos que han sido nominados a los Premios Oscar

La actriz cubana Ana de Armas se convirtió este 24 de enero en la primera cubana nominada a los Premios Oscar en un rol protagónico, gracias a su interpretación de Marilyn Monroe en la película Blonde.

La artista habanera de 34 años, quien desde hace unos años está pisando fuerte en Hollywood, podría convertirse en la primera mujer nacida en Cuba en alzarse con la estatuilla dorada.

Pero, ¿qué otros cubanos han sido nominados a los premios más importantes del cine?

Ernesto Lecuona (1895, Cuba-1963, España)

El primer cubano nominado a los Premios Oscar del que se tiene registro es el músico y compositor Ernesto Lecuona, artífice de la zarzuela cubana y parte importante de la historia musical del país.

En 1942 una de sus grandes obras, el tema "Siempre en mi corazón", fue parte de la banda sonora de la película Always in my heart en una versión en inglés interpretada por Kim Gannon.

En la edición 15 de los Premios Oscar, Lecuona fue nominado por esa pieza a Mejor Canción, aunque se llevó el galardón "White Christmas", de Irving Berlin, para la cinta Holliday Inn.

Andy García (La Habana, 1956)

Uno de los actores cubanos con mayor reconocimiento internacional, una amplia filmografía y una prestigiosa trayectoria en la industria hollywoodense.

En 1990 fue nominado a Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Vincent Mancini-Corleone para la tercera parte de El Padrino.

Andy García en El Padrino. Fotograma del filme

Tomás Gutiérrez Alea (La Habana, 1928-1996) y Juan Carlos Tabío (La Habana, 1943-2021)

En 1994, los directores fueron nominados en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, por Fresa y Chocolate, un galardón que finalmente se llevó el filme Burn by the sun, de Nikita Mijalkov.

Titón y Tabío

Tomás Gutiérrez Alea, conocido como "Titón", dirigió más de una veintena de largometrajes, entre ellos La muerte de un burócrata y Memorias del subdesarrollo, y fue un influyente cineasta del Nuevo Cine Latinoamericano, un movimiento ocurrido en la década entre 1960 y 1970.

Juan Carlos Tabío fue el autor de célebres títulos del cine cubano como Se permuta, Lista de espera y El cuerno de la abundancia. Dirigió más de 40 documentales y películas de ficción.

Artistas ganadores del Oscar relacionados con Cuba

Néstor Almendros (Barcelona, España, 1930-New York, Estados Unidos, 1992), hijo de Herminio Almendros, se radicó con 17 años en Cuba como exiliado del franquismo.

En 1955 se graduó de Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana y comenzó su carrera como director de fotografía y realizador.

Viajó a Nueva York a estudiar cine y regresó a Cuba en 1959, donde rodó varios documentales para el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), pero discrepancias con su entonces presidente, Alfredo Guevara, y la naciente presión por convertir el cine en propaganda política lo llevaron a abandonar el país en 1962.

Durante su carrera en Estados Unidos estuvo nominado al Oscar en cuatro ocasiones por las reconocidas películas Kramer contra Kramer (1979), Laguna Azul (1980), La decisión de Sofía (1982) y Días de Gloria (1979); por esta última ganó el Oscar a Mejor Fotografía.

En 1984 dirigió el documental Conducta impropia sobre la represión a los homosexuales en la Cuba de Fidel Castro.

Mercedes Ruehl (Queens, New York, 1948) es la primera actriz con raíces cubanas por parte de su abuela paterna en ganar un Oscar en 1992 como Mejor Actriz de Reparto por la cinta Pescador de Ilusiones.

Cubanos miembros de la Academia

María Conchita Alonso (Cienfuegos, 1957) es una actriz, cantante y exreina de belleza, radicada en Venezuela desde los cinco años. Ha trabajado en películas como Traición sin límites, The Running Man, Predator 2 y La casa de los espíritus, además de musicales de Broadway y series de televisión estadounidenses.

Jorge Perugorría, "Pichi" (La Habana, 1965), primer miembro de la Academia en ser seleccionado viviendo en Cuba, en 2016. Es uno de los actores cubanos más internacionales del cine contemporáneo, con una larga trayectoria como actor y director en Cuba, España y Latinoamérica.

Edesio Alejandro (La Habana, 1958), ha musicalizado más de 80 películas entre ellas Clandestinos (1987), Hello Hemingway (1990) y Suite Habana (2003). Entró a la Academia en 2017 en la rama de Música.

Ricardo Acosta (La Habana, 1960), editor y director cubano radicado en Canadá, también invitado a ser miembro activo en 2017, en la rama de Documentalistas.

Gloria Rolando (La Habana, 1953), directora y guionista, miembro activo de la Academia en la rama de Directores desde 2019. Su obra se centra en las culturas afrocubana y afrocaribeña.

Libia Batista (Baracoa, 1960), reconocida directora de casting en Cuba para largometrajes, cortometrajes, videoclips y comerciales. Miembro de la Academia desde 2020 en la rama de Directores de casting.

Arturo Sandoval (La Habana, 1949), prestigioso músico cubano, miembro de la Academia también desde 2020 en la rama de Músicos por musicalizar las cintas Richard Jewell y The Mule.

