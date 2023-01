Jennifer Lopez conquista a sus fans con pura elegancia horas antes del estreno de su nueva película

Si hay alguien que sabe cómo lucir elegante y dar rienda suelta a todo su glamour para conquistar una vez más a todos sus seguidores, esa es Jennifer Lopez.

La actriz y cantante estadounidense compartió en su perfil de Instagram varias fotos para promocionar el estreno este 27 de enero de su película Shotgun Wedding en Amazon Prime Video.

Una blusa tipo blazer de mangas cortas y escote en uve bien atrevido, pantalón de vestir acampanado y unos zapatos de tacón fino y alto, todo en color negro, fueron las prendas escogidas por JLo para esta ocasión.

El cabello totalmente suelto y un maquillaje sencillo completaron el look y la hacían lucir estupenda.

En solo dos horas la publicación en Instagram tenía más de 488 mil likes y cinco mil comentarios de sus followers.

La pasada semana Jennifer Lopez también compartió las fotos de su outfit para el estreno del filme Shotgun Wedding en el TCL Chinese Theatres de Los Ángeles y volvió a demostrar con creces cómo se debe posar en la alfombra roja para salir fenomenal en las fotos.

La artista se ha dado a la tarea de acudir a cada entrevista para promocionar la película con unos looks impresionantes que hablan por sí solos de su estilo y buen gusto.

Se avecina un gran año para JLo, pues además de esta película tiene un nuevo álbum en camino, This Is Me... Now, que llega veinte años después de su producción This Is Me... Then.

