Emotivas palabras de Limay Blanco tras llegada de La Diosa a Miami

Limay Blanco no pudo ocultar los sentimientos encontrados que le dejó el reciente arribo de La Diosa y su familia a Estados Unidos por lo que representa seguir viendo a amigos y seres queridos emigrar de la isla en busca de un futuro mejor.

En una emotiva publicación en sus redes sociales el humorista admitió que “la alegría de algunos es la tristeza de otros”, y argumentó que le había cogido cariño a la cantante y a su esposo.

El humorista utilizó una metáfora para reflexionar sobre lo que significia la masiva migración. Dijo que a veces quisiera haber nacido en una tribu aborigen para ver nacer, crecer y morir a familia y amigos en la misma aldea

“A veces hubiera querido haber nacido en una tribu india donde ves nacer crecer y morir a tu familia y amigos, pero todos en la misma aldea. Tengo miedo de que mi hijo mayor que tiene 22 años me diga papá me voy y el no entenderá que para mí todavía tiene 5 añitos, no 22”, dijo Limay, quien confesó su temor de que su su hijo mayor se vaya también como ya hicieron otras personas muy cercanas a él.

El humorista dijo que quisiera ver a sus nietos crecer, pero cerca de su abuelo, y calificó de “triste” ver cómo sus mejores amigos y algunos familiares ya no están.

En el segmento final de su publicación, el humorista manifestó su deseo de que algún día todos puedan reencontrarse y empezar de nuevo en la tribu de sus orígenes.

“Dios quiera que algún día podamos encontrarnos aquí en mi aldea, en mi tribu, y podernos dar un mega abrazo lleno de alegría, de lágrimas y empezar de nuevo en la tribu que nos vio nacer”, concluyó.

La reflexión de Limay cuenta con más de 5 mil reacciones y casi 400 comentarios.

“Campeón, te quiero, sigue ayudando, tú tienes algo que hacer, Rey y yo te abrazamos”, escribió La Diosa en el apartado de comentarios del texto, haciendo referencia a la labor humanitaria que ha convertido en los últimos años a Limay Blanco en una persona apreciada por muchos cubanos.

En los cientos de comentarios que generó la publicación muchos siguieron la metáfora de la tribu y la aldea para explicar la actual crisis migratoria que atraviesa Cuba.

"No es la tribu mi amigo...es el gran cacique...que sin lanza nos está matando la alegría de haber nacido en esta aldea tan linda”, opinó una internauta que puso el foco en el régimen que gobierna en la isla como causa de la estampida migratoria.

En la avalancha de comentarios no faltó quien sugiriera a Limay que él también abandone el país.

"Enfócate en el futuro de tu familia y desata tus pies de esa tribu, que fuera de ella el mundo está progresando. No te aferres a una aldea que se incendió y ni cimientos quedan para volverla a levantar", observó un internauta.

"Somos muchos en la #Aldea, dispuestos a ayudarte. Tienes un proyecto muy hermoso #Cristo_Cambia_Vidas y a él debes aferrarte. Las personas que emigran, esos amigos, familiares, vecinos, perdieron la fe, la paciencia, la ilusión. Muchos sentimos un compromiso, una responsabilidad, qué sé yo, con nuestra tierra, con nuestra gente y sentimos que partir no es la solución", indicó una comentarista que intentó animar al humorista.

"Hay que cambiar desde adentro. Hay que proponer con inteligencia y abrir senderos y alumbrar cerebros. Hay que demostrar que odiar no es sano. Que ser distintos no es un delito", concluyó la misma persona.

Limay Blanco, conocido en los últimos años por su trabajo humanitario en Cuba, era amigo de La Diosa desde hace tiempo y ambos compartían la ilusión de ayudar a personas necesitadas.

La Diosa celebró el pasado fin de año junto a su familia en casa de Limay. La artista cantó en la cena que el humorista organizó en el patio de su casa para cien personas necesitadas.

La cantante arribó en la tarde de este viernes a Miami gracias a que ella, su esposo y su hija más pequeña fueron beneficiarios del programa de parole humanitario por el que más de 1,700 cubanos han salido de Cuba en las dos últimas semanas.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.