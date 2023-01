Periodistas oficialistas preocupados por jóvenes que se gradúan y renuncian

Periodistas oficialistas de Cienfuegos mostraron preocupación por la cantidad de jóvenes que renuncian a sus puestos después de graduarse en esa carrera.

Durante una reunión de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en esa provincia, se conoció que este problema impide "la natural renovación en las redacciones y la posibilidad de aplicar nuevas técnicas de la comunicación", según explicó en Facebook el telecentro Perlavisión.

Los medios de prensa locales no revelaron datos sobre la cantidad de jóvenes recién graduados que abandonaron la carrera, ni explicaron los argumentos que presentaron para tomar esa decisión.

Ante el silencio, varios internautas se atrevieron a expresar su opinión sobre las razones que tienen muchos jóvenes periodistas para desvincularse del oficio.

"La falta de veracidad en lo que publican es uno de los principales elementos por los cuáles a casi nadie le suscitan interés lo que publican", escribió una persona.

"Admiro el trabajo de la prensa y los medios, pero decir y poner las cosas donde van, cuando toca, es bastante difícil estando rodeados de mentalidades obsoletas y ancladas en los mismos conceptos de antaño", lamentó otro cubano.

"Los jóvenes no se quedan en los medios de prensa por que no pueden vivir de eso ni desarrollarse profesionalmente. Muchos periodistas jóvenes fueron expulsados de los medios por publicar en otros medio no controlados por la oficina política ideológica del partido", recordó otro internauta.

La reunión sirvió para que los periodistas de Cienfuegos reiteraran sus reclamos, que siguen pendientes a pesar de los congresos y balances hechos hasta ahora.

Teléfonos en sus casas, acceso a internet y condiciones materiales son algunos de los reclamos que se hicieron a la dirección de la UPEC y en especial a su presidente Ricardo Ronquillo Bello.

Este incitó a que se avance hacia una mayor autonomía económica para mejorar el sistema de medios públicos del país, prestar atención a las agendas mediáticas y transformar el modelo de prensa, según un reporte de Radio Ciudad del Mar.

Sin embargo, no se explicó cómo se pretende llegar a esos objetivos, si se tiene en cuenta que la prensa cubana es altamente dependiente del partido comunista y aún cuando se apruebe la Ley de Comunicación Social, continuarán siendo entidades controladas por la ideología que gobierna el país.

El anteproyecto de esta ley, que deberá ser aprobada primero en la Asamblea Nacional del Poder Popular, establece que el principal objetivo de los medios de comunicación en Cuba es "fomentar el consenso y la unidad nacional en torno a la Patria, la Revolución y el Partido Comunista".

Asimismo, se refrenda que los medios nacionales son "propiedad socialista" y destacan que "no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad", algo que aparece también en la Constitución vigente.