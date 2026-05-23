"Gran show en plena crisis": El régimen prepara tribunas por Raúl Castro en toda Cuba

El régimen cubano convocó tribunas abiertas en todo el país desde este sábado 23 de mayo hasta el 3 de junio, fecha en que Raúl Castro Ruz cumple 95 años, como respuesta a la acusación penal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el exmandatario por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

El anuncio fue difundido por Canal Caribe. El medio oficialista declaró que las movilizaciones buscan «condenar el despreciable e infame acto del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el líder de la Revolución cubana, y respaldar la Declaración del Gobierno Revolucionario».

La convocatoria llega en uno de los peores momentos de la crisis interna cubana: apagones de más de 20 horas diarias, un déficit eléctrico récord que superó los 2,000 MW a mediados de mayo y una escasez generalizada de alimentos y combustible.

El contraste entre la movilización política orquestada y la situación real de la población no pasó desapercibido: mientras el régimen llama a los cubanos a ocupar las plazas en defensa de Raúl Castro, millones de ciudadanos enfrentan cortes de electricidad que se extienden casi todo el día.

La acusación que desató la respuesta oficial fue desclasificada el 20 de mayo por el fiscal general interino Todd Blanche en la Freedom Tower de Miami, y había sido aprobada por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida el 23 de abril.

Los cargos contra Castro, de 94 años, incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, dos cargos de destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio por las muertes de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, los cuatro integrantes de Hermanos al Rescate abatidos el 24 de febrero de 1996 sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida.

De ser condenado, Castro enfrentaría pena de muerte o cadena perpetua. Sin embargo, analistas señalan que el caso tiene alcance principalmente simbólico, ya que el exdictador no ha pisado suelo estadounidense y no existe tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos.

La respuesta del régimen fue inmediata y coordinada: Díaz-Canel subió el tono retórico, mientras el Consejo de Estado y la Asamblea Nacional emitieron declaraciones calificando la acusación de «infame, inmoral e ilegítima». Los Comités de Defensa de la Revolución y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños se sumaron al coro oficial.

Las «tribunas abiertas» son un mecanismo clásico de movilización política del régimen, utilizado históricamente para proyectar unidad popular ante presiones externas. En esta ocasión, la convocatoria se extiende durante doce días consecutivos y culmina el día del cumpleaños de Raúl Castro, lo que le añade un componente de celebración al acto de protesta oficial.

Canal Caribe cerró su anuncio con una declaración que resume la postura oficial: «Cuba estará en sus plazas para reafirmar que ni amenazas, ni bloqueos, ni cerco energético, ni falsas acusaciones, serán capaces de doblegar la voluntad de todo un pueblo en defensa de su Revolución».