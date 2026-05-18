“Desde Miami hasta Key West”: Blog vinculado al régimen cubano lanza amenaza contra EE. UU.

Objetivos de EE. UU. dentro del radio de combate de los "Gerán" en caso de su despliegue en Cuba

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El periodista cubano Mario J. Pentón alertó este lunes sobre una publicación del blog oficialista La Tizza, vinculado a sectores ideológicos cercanos al régimen cubano, en la que se lanzan amenazas directas contra Estados Unidos en medio de la creciente tensión bilateral.

“Un blog de la Seguridad del Estado del régimen cubano amenazando abiertamente a EEUU, ‘de Miami a Key West’. Tomen nota”, escribió Pentón en la red social X, etiquetando al Comando Sur de Estados Unidos, al secretario de Estado Marco Rubio y a varios congresistas cubanoamericanos.

El texto publicado por La Tizza, bajo el título 'El pecho antillano de Cuba', fue divulgado pocas horas después de que Axios revelara información de inteligencia estadounidense sobre una supuesta adquisición de drones militares iraníes y rusos por parte de La Habana.

En el artículo, el sitio oficialista asegura que Cuba tiene derecho a dotarse “de las armas que considere necesarias para su defensa” y acusa a Washington de fabricar pretextos históricos para justificar intervenciones militares.

Sin embargo, el fragmento que más controversia ha generado es una advertencia explícita dirigida a territorios estadounidenses y a quienes apoyen acciones contra el régimen cubano.

“Advertimos, con toda serenidad y responsabilidad, que cualquiera que desde su territorio sirva de base logística, operativa, mediática, comunicacional o de cualquier otro tipo contra el pueblo cubano se convierte en un objetivo legítimo, desde Miami hasta Key West y cualquier otro territorio vecino”, afirma el texto.

La publicación también hace referencias a “un baño de sangre inaudito” en caso de una agresión y reivindica el derecho del régimen a responder militarmente.

Las declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para las relaciones entre Washington y La Habana. En los últimos días, funcionarios estadounidenses expresaron preocupación por la creciente cooperación militar de Cuba con Irán y Rusia, así como por el supuesto desarrollo de capacidades con drones en la isla.

El sitio La Tizza es conocido por publicar contenidos políticos de línea dura y por defender posiciones afines al discurso oficial del régimen cubano en temas de seguridad, política exterior y oposición interna.

El medio digital se define como "un lugar para pensar y hacer el socialismo desde Cuba", así como una "plataforma de pensamiento para debatir el proyecto de la Revolución Cubana, su relación con prácticas políticas de hoy y sus futuros necesarios".

Las referencias a Miami y Key West han provocado preocupación entre sectores del exilio cubano y usuarios en redes sociales, especialmente en medio del actual clima de confrontación política entre ambos países.