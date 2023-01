Adolescente cubana lleva 600 días desaparecida en La Habana

Este sábado se cumplen 600 días de la desaparición de la adolescente cubana Maydeleisis Rosales en La Habana, y varios usuarios de las redes sociales han recordado el hecho.

Uno de ellos es Marcos Paz Sablon, estudiante de Comunicación Audiovisual de la Universidad de las Artes (ISA), quien le dedicó unas hermosas palabras en su muro de Facebook.

Captura de Facebook / Marcos Paz Sablon

"Hoy hace exactamente 600 dias -y en La Habana- una madre formalizó la denuncia de desaparición (asentada con el número 30392 en la estación de Zanja) de Maydeleisis María Rosales Rodríguez", dijo Marcos.

"Maydeleisis tenia 16, entonces. Una niña", recalcó.

El joven recordó que la menor fue vista por última vez el 30 de mayo de 2021 en el parque de Campanario y Malecón, en el municipio Centro Habana, vestida con una licra estampada y un pullover gris.

Desde entonces no se ha encontrado ninguna evidencia de qué le sucedió.

"A su madre, Isis Rodríguez Ameneiros, lo primero que le dijeron en la estación de policía era que a su niña la habían desaparecido porque seguramente era prostituta. Cuestión que le ha repetido, con minuciosidad, a varios de sus familiares", cuestionó.

La joven cumplirá 18 años el 7 de abril.

"Ayúdanos a viralizar este caso. Para que ninguna niña en Cuba vuelva a desaparecer. Para que la policía no violente más a sus familiares. Para que las victimas no sean criminalizadas nuevamente, en defensa de sus agresores. Para ayudar a que una madre tenga, por fin, descanso", pidió el autor del post.

También la activista política María Matienzo le dedicó una hermosas palabras a Maydeleisis y a su madre, Isis Rodríguez Ameneiro, en su Facebook.

"La desesperación de Isis Ameneiro no la voy a olvidar nunca. No puedo. Yo no leí un par de artículos sobre ella. Yo visité su casa, le tomé de la mano, intenté consolarla. Me reuní con familiares y vi como su ropa aún permanecía en el mismo lugar conservada con la esperanza de que un día regresara", relató.

Captura de Facebook / María Matienzo

"Ojalá un día aparezca como dice la Seguridad del Estado que está: viva y sin querer regresar a su casa porque no soporta la pobreza en que vive su familia", expresó.

En junio del año pasado, Isis Rodríguez Ameneiro, madre de la adolescente desaparecida, dijo estar muy decepcionada con el trabajo de la Policía en el caso de su hija.

"Han venido aquí, me han dicho que los están presionando, que van a poner más interés en el caso y todo es mentira. Hasta hoy en día no sé el paradero de mi hija, no sé con quién pueda estar, ni dónde pueda estar, ni la situación, ni las circunstancias en las que ella se pueda encontrar ahora mismo", comentó al medio independiente CubaNet.

Rodríguez Ameneiro relató que el día en que la muchacha no regresó a su casa estaba conversando con su exnovio en el parque de Campanario y Malecón, por donde supuestamente pasó un desconocido que se la llevó por el brazo.

La mujer describió a su hija como "una niña muy dulce, muy cariñosa, muy sociable. A veces tenía sus pequeñeces como joven, adolescente, pero no nada de que me odiara, ni que hubo problemas entre nosotros, como se especuló".

Señaló que al momento de la desaparición ambas tenían las mejores relaciones y que igual se llevaba muy bien con su papá.

"Ha sido muy duro para mí, demasiado duro, muy duro, porque no es fácil, es mi hija y están todas sus pertenencias aquí, todas sus cosas aquí y es duro levantarme todos los días y pensar dónde ella pueda estar, si está bien, si está mal, si ha sucedido algo, si me la están maltratando, si es verdad lo que se especula por ahí, que ella está embarazada y no quiere virar por miedo", señaló al final de la entrevista, visiblemente emocionada.