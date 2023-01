Cubana denuncia vigilancia de policía a su casa

Yordanka Battle Moré denunció el acoso de la policía cubana a su casa y familia, luego de verificar que un oficial del Ministerio del Interior la vigilaba, escondido en un oscuro portal.

"Mi madre me llama y me advierte de un hombre en una moto escondido en el portal de mi edificio. Me dice que lleva rato ahí y que está como vigilando algo", escribió la joven cubana en su perfil de Facebook.

Battle Moré aseguró que al vivir cerca de la Embajada de Estados Unidos en La Habana es habitual la presencia de policías y oficiales de la contrainteligencia, pero le llamó la atención que este hombre, que no identificó, estuviera allí "tanto rato".

"No tengo enemigos, ni problemas con nadie. Así que si se me cae una extensión de cabello, ya saben qué pasó", aseguró.

Asimismo, aseguró que continuará diciendo todo lo que piense en redes sociales, independientemente de las amenazas y coacciones del gobierno.

"Voy a seguir criticando a ultranza la autocracia, la ineficiencia, la desidia, la indefensión ciudadana, el desinterés y la miseria de todos tipos en la que me encuentro. Voy a seguir cuestionando cada palabra y acción del selecto grupo de poder, y voy a seguir pensando que viven como burgueses y que piensan como viven. Voy a seguir pensando que nos ven como a esclavos y que Cuba no está diseñada para los cubanos", aseveró.

La joven reiteró que jamás le faltará el respeto a nadie y desde hace un tiempo dejó de creer en el oficialismo ni en nada de lo que le digan.

"Ustedes tienen el poder suficiente para aplastarme cual cucaracha, pero aún así. no van a conseguir que vuelva a ser lo que antes fui", finalizó.

Yordanka Battle Moré, residente en La Habana ,alcanzó notoriedad cuando la despidieron de su trabajo en el sector estatal por hacer una publicación en internet, criticando las carencias que sufren los cubanos.

"Esto da asco", dijo a través de un video en Facebook, en el que denunció las colas de horas que deben hacer los ciudadanos del país para comprar alimentos y productos de primera necesidad.

Tras ser expulsada y sometida a un "asesinato moral" varias personas se solidarizaron con su caso y le ofrecieron empleo, sin ponerle condiciones políticas por su posición contra la dictadura.