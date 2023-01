Cubanos arremeten contra Díaz-Canel por cita escogida para homenajear a Martí

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel quiso homenajear al héroe nacional José Martí en sus redes sociales, y escogió una frase del Apóstol que ha suscitado multitud de críticas.

"'Todo lo que divide a los hombres, todo lo que los especifica, aparta o acorrala, es un pecado contra la humanidad'. José Martí", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Decenas de cubanos le respondieron en el tuit, acusándolo de ser el culpable de la división de todos los cubanos.

"¿De verdad tienes el valor de citar esa frase? No hay nada que divida más que imponer una sola ideología de la cual no se puede disentir. Eres tú un pecador entonces. Analízalo", afirmó un internauta.

"A Martí jamás se le ocurriría llamar a sus enemigos gusanos por el simple hecho de no pensar igual. Léete las Obras Completas que estoy seguro que no te has leído ni un libro", le instó otro.

"¡Pero si serás HP! Somos millones los cubanos divididos, apartados y acorralados por esa dictadura castrista que hoy tiene tu cara de concreto. El cinismo de ustedes es mítico", recalcó un tercero.

"Quien nos ha dividido en: los dirigentes (y familia) y el resto, los 'revolucionarios' y los gusanos. Los de afuera y los de adentro. Los que pueden entrar y los que no. Quienes nos han enfrentado, acorralado, encarcelado y hasta asesinado son ustedes. También serán los que paguen", aseguró un cubano desde Miami.

"Presidente, ¿acaso usted tiene la casa y la situación económica del menos favorecido de los cubanos? ¿Comparte usted las vicisitudes diarias del cubano común?: transporte alimento, vivienda, emigración", preguntó un padre de familia.

"Es un pecado para la humanidad dar una orden de combate contra manifestantes pacíficos que piden libertad. Y decir que la calle es para los revolucionarios, eso es acorralar al que piensa diferente", señaló un forista.

"Miguel Díaz-Canel, esa frase de Martí es muy cierta. Fíjese cuantos cubanos han salido de Cuba en los últimos 64 años. Fíjese en cuantos niños han salido de Cuba. ¿Hasta cuándo vamos a estar divididos?", cuestionó un anciano.

Algunos cubanos citaron otras frases de Martí que le vienen muy bien a Díaz-Canel para recordar lo que ha representado la dictadura comunista para el pueblo cubano.

"Cuando un pueblo emigra, sus gobernantes sobran", escribió un joven.

"A quien merme un derecho, córtesele la mano", citó una mujer.

"Amamos a la libertad, porque en ella vemos la verdad. Moriremos por la libertad verdadera; no por la libertad que sirve de pretexto para mantener a unos hombres en el goce excesivo, y a otros en el dolor innecesario", tuiteó otro internauta.