Empieza el circo: Realizan tribuna en Santiago de Cuba para defender a Raúl Castro

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Este sábado, Santiago de Cuba se convirtió en escenario de una tribuna antiimperialista en defensa de Raúl Castro, la primera réplica provincial del acto central celebrado el viernes en La Habana tras la acusación penal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el exmandatario.

Los medios oficiales locales TV Santiago y CMKW Radio Mambí publicaron en sus redes imágenes de ciudadanos vestidos de rojo, portando banderas cubanas y retratos de Castro, congregados frente a la Tribuna Antiimperialista de la ciudad, decorada con la enseña del Movimiento 26 de Julio.

«Hoy Santiago de Cuba amanece vestida con los colores patrios. En Tribuna Antimperialista se denuncia la nueva patraña del gobierno de EEUU para mancillar al líder cubano Raúl Castro Ruz», publicó TV Santiago bajo el hashtag #RaúlEsRaúl.

Por su parte, CMKW Radio Mambí proclamó: «¡Santiago de Cuba está en pie de lucha! Frente a la Tribuna Antiimperialista, nuestro pueblo santiaguero ya se congrega con el corazón y la historia en alto. Listos para respaldar al General de Ejército Raúl Castro Ruz, en defensa de la Revolución y la dignidad de Cuba».

El acto santiaguero es la primera réplica provincial del acto central del viernes en La Habana, celebrado frente a la Embajada de EE.UU. en el Malecón bajo el lema «La Patria se defiende», al que Miguel Díaz-Canel asistió vestido con uniforme de combate verde olivo sin pronunciar discurso.

El único dirigente que habló en ese acto habanero fue Gerardo Hernández, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, quien leyó un mensaje atribuido al propio Raúl Castro, quien no asistió al evento organizado en su nombre.

El régimen movilizó ómnibus, militares, policías y trabajadores estatales para llenar la concentración habanera, un mecanismo clásico de las llamadas «tribunas abiertas», utilizado históricamente para proyectar unidad popular ante presiones externas.

El detonante de toda la movilización es la acusación penal contra Raúl Castro desclasificada el 20 de mayo por el fiscal general interino Todd Blanche en la Freedom Tower de Miami, aprobada por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida el 23 de abril.

Captura de Facebook

Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, dos cargos de destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio por las muertes de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, los cuatro integrantes de Hermanos al Rescate abatidos el 24 de febrero de 1996 sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida por cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea Revolucionaria Cubana.

Como evidencia clave, la acusación cita una grabación de audio de junio de 1996 en la que Castro habría ordenado derribar las avionetas.

El Consejo de Estado y la Asamblea Nacional de Cuba salieron en defensa de Raúl calificando la acusación de «infame, inmoral e ilegítima», mientras Canal Caribe declaró que las movilizaciones buscan «condenar el despreciable e infame acto del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el líder de la Revolución cubana».

Todo esto ocurre mientras Cuba atraviesa un déficit eléctrico récord que superó los 2,000 MW a mediados de mayo, con apagones de más de 20 horas diarias y escasez generalizada de alimentos y combustible.

El régimen convocó formalmente tribunas abiertas en todo el país en plena crisis interna desde este sábado hasta el 3 de junio de 2026, fecha en que Raúl Castro cumplirá 95 años.