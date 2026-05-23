Empieza el circo: Realizan tribuna en Santiago de Cuba para defender a Raúl Castro

Vídeos relacionados:
Este sábado, Santiago de Cuba se convirtió en escenario de una tribuna antiimperialista en defensa de Raúl Castro, la primera réplica provincial del acto central celebrado el viernes en La Habana tras la acusación penal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el exmandatario.
Los medios oficiales locales TV Santiago y CMKW Radio Mambí publicaron en sus redes imágenes de ciudadanos vestidos de rojo, portando banderas cubanas y retratos de Castro, congregados frente a la Tribuna Antiimperialista de la ciudad, decorada con la enseña del Movimiento 26 de Julio.
«Hoy Santiago de Cuba amanece vestida con los colores patrios. En Tribuna Antimperialista se denuncia la nueva patraña del gobierno de EEUU para mancillar al líder cubano Raúl Castro Ruz», publicó TV Santiago bajo el hashtag #RaúlEsRaúl.
Por su parte, CMKW Radio Mambí proclamó: «¡Santiago de Cuba está en pie de lucha! Frente a la Tribuna Antiimperialista, nuestro pueblo santiaguero ya se congrega con el corazón y la historia en alto. Listos para respaldar al General de Ejército Raúl Castro Ruz, en defensa de la Revolución y la dignidad de Cuba».
El acto santiaguero es la primera réplica provincial del acto central del viernes en La Habana, celebrado frente a la Embajada de EE.UU. en el Malecón bajo el lema «La Patria se defiende», al que Miguel Díaz-Canel asistió vestido con uniforme de combate verde olivo sin pronunciar discurso.
El único dirigente que habló en ese acto habanero fue Gerardo Hernández, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, quien leyó un mensaje atribuido al propio Raúl Castro, quien no asistió al evento organizado en su nombre.
El régimen movilizó ómnibus, militares, policías y trabajadores estatales para llenar la concentración habanera, un mecanismo clásico de las llamadas «tribunas abiertas», utilizado históricamente para proyectar unidad popular ante presiones externas.
El detonante de toda la movilización es la acusación penal contra Raúl Castro desclasificada el 20 de mayo por el fiscal general interino Todd Blanche en la Freedom Tower de Miami, aprobada por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida el 23 de abril.
Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, dos cargos de destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio por las muertes de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, los cuatro integrantes de Hermanos al Rescate abatidos el 24 de febrero de 1996 sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida por cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea Revolucionaria Cubana.
Como evidencia clave, la acusación cita una grabación de audio de junio de 1996 en la que Castro habría ordenado derribar las avionetas.
El Consejo de Estado y la Asamblea Nacional de Cuba salieron en defensa de Raúl calificando la acusación de «infame, inmoral e ilegítima», mientras Canal Caribe declaró que las movilizaciones buscan «condenar el despreciable e infame acto del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el líder de la Revolución cubana».
Todo esto ocurre mientras Cuba atraviesa un déficit eléctrico récord que superó los 2,000 MW a mediados de mayo, con apagones de más de 20 horas diarias y escasez generalizada de alimentos y combustible.
El régimen convocó formalmente tribunas abiertas en todo el país en plena crisis interna desde este sábado hasta el 3 de junio de 2026, fecha en que Raúl Castro cumplirá 95 años.
Preguntas frecuentes sobre la defensa de Raúl Castro en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se realizaron manifestaciones en defensa de Raúl Castro en Cuba?
Las manifestaciones se realizaron como respuesta a la acusación penal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro, que incluye cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses y homicidio por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. El régimen cubano organizó actos políticos en defensa del exmandatario, calificando la acusación de infundada e inmoral.
Publicidad
¿Qué cargos enfrenta Raúl Castro en Estados Unidos?
Raúl Castro enfrenta cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio, relacionados con el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996. Dichos cargos fueron presentados por el fiscal general interino Todd Blanche en Miami.
Publicidad
¿Cuál ha sido la reacción del gobierno cubano ante la acusación contra Raúl Castro?
El gobierno cubano ha calificado la acusación de «infame, inmoral e ilegítima». Organizó manifestaciones de apoyo a Raúl Castro y emitió declaraciones de respaldo a su figura, describiendo la acción del Departamento de Justicia de EE.UU. como una maniobra política sin base jurídica.
Publicidad
¿Qué impacto tiene la crisis económica actual en Cuba en las manifestaciones políticas?
En medio de una severa crisis económica, con un déficit eléctrico récord y escasez de alimentos y combustible, el régimen cubano ha movilizado recursos para organizar manifestaciones políticas, lo que ha sido criticado por desviar recursos necesarios para la población. La situación económica ha agravado el descontento social, contrastando con los esfuerzos del gobierno por proyectar unidad y respaldo a sus líderes.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.