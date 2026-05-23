Gobierno cubano acusa a Trump de revivir el caso de 1996 para justificar intervención militar en Cuba

El gobierno cubano acusó a la administración de Donald Trump de instrumentalizar el caso del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate —ocurrido el 24 de febrero de 1996— para construir un pretexto que justifique una intervención militar en la isla, según declaraciones emitidas en una Mesa Redonda televisiva del Canal Cubano de Noticias.

La acusación se produjo días después de que el Departamento de Justicia desclasificara una imputación contra Raúl Castro y cinco militares cubanos por el derribo de aquellas aeronaves, que costó la vida a cuatro cubanoamericanos. La acusación fue aprobada por un gran jurado federal en Miami el 23 de abril de 2026 y hecha pública el 20 de mayo.

Miguel Ángel Moreno Carpio, funcionario de la Dirección de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue el más explícito al trazar el paralelo histórico durante la Mesa Redonda.

«Lo que quisieron hacer aquel 24 de febrero de 1996 y en los reiterados vuelos anteriores a Cuba, que era provocar un incidente que llevara a una escalada militar contra nuestro país, y después el presidente Clinton reconocería que le pusieron sobre la mesa dos opciones, o un ataque militar contra Cuba, o firmar la ley Helms-Burton [...] Lo que se hizo entonces es lo que hoy las mismas fuerzas desde la Florida quieren provocar. Otro nuevo incidente, un plan de asfixia colectiva que lleve a acciones del pueblo en las calles, que lleve a una supuesta situación humanitaria que provoca una intervención militar», afirmó Moreno Carpio.

El funcionario también señaló que revivir el caso 30 años después «significa claramente que estamos en presencia de una escalada y un esfuerzo grande por lograr lo que no han logrado: una fuerte escalada con una intervención directa de los Estados Unidos en estos temas».

El régimen también cuestionó el escenario elegido para el anuncio: «Fue presentado nada más y nada menos que en la Torre de la Libertad, en medio de Miami, no en Washington donde radica el Departamento de Justicia», subrayó Moreno Carpio, interpretándolo como un acto político dirigido al exilio cubano.

El medio Politico había reportado el 19 de mayo que el Pentágono elaboraba opciones militares contra Cuba, incluyendo desde ataques aéreos hasta una invasión terrestre, aunque Trump declaró el 21 de mayo: «No. No habrá escalada. No creo que sea necesario».

Rusia también acusó a Washington de preparar una intervención militar contra Cuba, sumándose a las voces que rechazaron la acusación desde el ámbito internacional.

En la Mesa Redonda, el coronel Salustiano Ruiz del Real documentó al menos 25 violaciones del espacio aéreo cubano por parte de Hermanos al Rescate entre 1994 y 1996, con aeronaves Cessna 337 de uso militar.

El presidente del Instituto de Aeronáutica Civil, Armando Daniel López, recordó que el 24 de febrero de 1996 Cuba había declarado una zona NOTAM de ejercicios militares restringida, notificada a todas las instancias aeronáuticas de Estados Unidos.

«A las 3 y 17 pasado meridiano de ese propio día, la aeronave N2506 informa que está a 11 millas de La Habana y que qué bonita se veía», señaló López.

El 22 de mayo, unos 250,000 cubanos se concentraron en la Tribuna Antiimperialista José Martí de La Habana, encabezados por Miguel Díaz-Canel, para rechazar la imputación.

Desde este sábado y hasta el 3 de junio —cuando Raúl Castro cumple 95 años— el régimen anunció tribunas abiertas en todo el país.

El héroe de la República Gerardo Hernández Nordelo lanzó una pregunta retórica que resumió la postura oficial: «¿Cuándo van a enjuiciar y en qué torre de la libertad van a anunciar el juicio contra el presidente Trump por haber dado la orden de asesinar a 200 personas y destruir 57 embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y del Pacífico sin mostrar ni una sola prueba y ni un gramo de vergüenza?»