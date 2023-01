"LLYLM": Rosalía estrena su primera canción del año, una rumba en inglés y español

El primer estreno de Rosalía del año ya está disponible en todas las plataformas digitales. La cantante española pisa fuerte este 2023 con una nueva canción titulada "LLYLM", siglas de "Lie Like You Love Me". Un tema en el que vuelve a fusionar géneros y sonidos cantando en inglés y en español.

Después de exitoso año que vivió el año pasado gracias a su Motomami, un álbum de lo más aclamado que la llevó de gira por todo el mundo, la intérprete de "Con Altura" está lista para continuar deleitando a sus fans con su talento, creatividad y esencia única. Un claro ejemplo de todo esto es su nueva canción, en la que mezcla el pop con la rumba para pedirle a esa persona que quiere que la mienta como si la quisiera con el fin de escuchar de sus labios que la ama.

"No necesito la honestidad, baby, miénteme como si me quisieras, quizás al final se convierta en realidad", canta en inglés en el estribillo de la pegadiza canción, que por ahora no tiene su propio audiovisual.

Esta canción llega tras un gran arranque de año de Rosalía en el que cumplió un sueño al formar parte del desfile de Louis Vuitton en París. La cantante fue la encargada de ponerle la banda sonora al show de moda con una actuación icónica en la que se robó las miradas.

"Ayer cumplí uno de mis sueños: cantar en un desfile y desfilar. Encima tuve la suerte de poder poner todas mis canciones favoritas a sonar en Louis Vuitton. Gracias", escribió la intérprete de "Despechá" junto a un carrusel de ella en la capital de Francia.

