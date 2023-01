"Lie Like You Love Me", lo nuevo de Rosalía en inglés, tiene fecha de estreno

Este primer mes de 2023 llega cargado de grandes estrenos musicales que prometen sonar el resto del año. Algunos son la Bizarrap Session de Shakira o "Flowers" de Miley Cyrus, pero hay una tercera reina de la música que también quiere ponerle su sello personal a este enero: Rosalía.

Después de unas merecidas vacaciones en Japón tras un frenético 2022 de lanzamiento (Motomami) con gira correspondiente, la cantante catalana está lista para continuar deleitando a sus fans con más música y su primer sencillo del año ya tiene título, fecha de estreno y sí, sabemos cómo suena.

Para sorpresa de todos, el fragmento que ha compartido de la canción es en inglés, al igual que el título del tema. Un adelanto que tiene a sus fieles incondicionales ansiosos por escucharlo completo, pero para ello habrá que esperar un poco más. Concretamente será el 27 de enero cuando podremos escuchar entera la canción, que se titula "LLYLM", la abreviatura de "Lie like you love me".

Tras el lanzamiento de su exitoso Motomami, que se ganó los aplausos de la crítica especializada, la intérprete de "Con Altura" no ha dejado de hacer música. Algunos de los temas que lanzó en los últimos meses son "Besos Moja2", junto a Wisin y Yandel, "El Pañuelo", con Romeo Santos, o el remix de "Despechá", en colaboración con Cardi B.

Al gran inicio de año que está teniendo Rosalía hay que sumarle que este 19 de enero actuará en el desfile de moda masculina Otoño-Invierno 2023 de Louis Vuitton en París.

