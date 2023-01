Madre de balsero desaparecido en Cárdenas denuncia falta de información de las autoridades

La madre de un joven balsero que figura en el listado de desaparecidos en el naufragio de una embarcación casera en Cárdenas, se queja de que las autoridades no les dan información sobre las operaciones de búsqueda, y que además en su caso no ha podido todavía ver a su esposo, sobreviviente que permanece detenido.

"No nos dan información, no nos dicen nada. Como único podemos enterarnos es a través de las redes", dijo en declaraciones a Radio Televisión Martí, Yurizán Barrios, madre del joven de 21 años Luis Eduardo González.

Barrios indicó que -según el relato de dos sobrevivientes- su hijo pudiera estar en un cayo cercano al lugar del naufragio.

La mujer citó el testimonio de una joven quien le dijo que ella lo vio delante nadando y que incluso ayudó a otra muchacha.

“Si yo llegué y él me ayudó, yo estoy viva por él, él tiene que haber llegado porque se fue delante de mí. Ya cuando íbamos llegando a la orilla yo le dije, ‘suéltame’, porque no quise seguir abusando de él, y él no me quería soltar'", relató Yurizán citando el testimonio de la sobreviviente.

La madre del joven balseros Luis Eduardo González cuenta que se enteró del naufragio el martes 24 de enero, en el hospital de Santa Marta, cuando vio a su esposo en el listado de los sobrevivientes detenidos.

Dice que luego en la unidad de la Policía de Santa Marta estuvo 24 horas sin ningún tipo de información de su esposo. Relata que se los llevaron en dos patrullas para el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) en la ciudad de Matanzas con la misma ropa que tenían puestas, sin la posibilidad ni de darse un baño.

Yurizán no pierde las esperanzas de encontrar con vida a su hijo. Las autoridades cubanas aseguran que la búsqueda de los balseros desaparecidos continúa, aunque no se han reportado novedades en varios días.

En los últimos días han salido también varias embarcaciones pesqueras particulares, a las que Barrios está ayudando con algo de combustible y con comida para que puedan llevar.

Un familiar que está publicando actualizaciones en Facebook sobre la búsqueda de los desaparecidos, indicó que en las últimas horas las autoridades cubanas "están buscando en toda la zona de cayos" con drones, buzos y con tres helicópteros.

En la madrugada del domingo 29 de enero el cuerpo sin vida de Yoan Karel Almaguer Tamayo, uno de los 12 balseros reportados como desaparecidos, fue hallado en las inmediaciones del hotel Iberostar, en Varadero, según confirmaron familiares de la víctima en redes sociales. No obstante, medios oficiales no se han hecho eco del hallazgo.

El gobierno cubano confirmó el viernes que al menos cinco personas murieron y que 12 se encontraban desaparecidas tras el naufragio de una embarcación casera frente a las costas de Cárdenas, al norte de Cayo Cruz del Padre.

Al parecer el bote, fabricado con tanques metálicos de 55 galones, se incendió poco después de salir y los migrantes se vieron obligados a lanzarse al agua en medio de un fuerte oleaje.

Todos los involucrados en el lamentable incidente eran residentes en Cárdenas y salieron del país de por Torrontela, un punto de la costa norte de ese territorio.