Muere Lisa Loring, la primera actriz estadounidense que interpretó a Miércoles Addams

La estadounidense Lisa Loring, primera actriz en interpretar el popular personaje Miércoles Addams, falleció este fin de semana en Estados Unidos, a los 64 años de edad.

Lisa Loring destacó en las artes desde muy pequeña, primero como modelo infantil y luego como actriz cuando interpretó el personaje Miércoles Addams, en la serie de televisión La Familia Addams, entre 1964 y 1966.

Este personaje la lanzó a la fama y la hizo ganar un lugar especial en la memoria colectiva de su generación.

Lisa tuvo dos hijas y fue una de ellas, Vanessa Foumberg, quien confirmó este sábado la muerte de la actriz a causa de un ataque al corazón.

La popular actriz nació en Islas Marshall, creció en Hawaii y siendo pequeña su familia se mudó a California. Era hija de militares estadounidenses. Tras su fama como miembro de La Familia Addams, siguió haciendo trabajos de actuación en varias películas y series como The Girl from U.N.C.L.E. ; Barnaby Jones; y As the World Turns, en la década de 1980.

El personaje Miércoles Addams también fue interpretado por Christina Ricci en la película La Familia Addams en los años noventa, dándole una gran popularidad.

Sin embargo, recientemente Miércoles Addams ha vuelto a la pantalla, interpretado por Jenna Ortega en una exitosa versión de la serie, donde es protagonista principal, bajo la dirección de Tim Burton para la plataforma Netflix.

Uno de las escenas que más se ha comentado en las redes sociales es el baile de Miércoles cuyo video alcanzó más de 10 millones de reproducciones y se convirtió en un reto viral que hicieron personas de todas las edades.

Jenna Ortega coreografió el número de baile y reveló que se inspiró en varias figuras entre las que destacó a Lisa Loring por los pasos que hacía cuando interpretó este personaje en la década de 1960.

