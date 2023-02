Agua con azúcar a bebé en La Habana por falta de leche y yogur

Bebé a la que su familia tuvo que darle agua con azúcar por falta de leche y yogurt Foto © Lizabeht Cuevas / Facebook

Una abuela cubana denunció en sus redes sociales que su pequeña nieta de menos de un año de nacida está tomando agua con azúcar, porque a su bodega en La Habana no han traído ni leche ni yogur.

Lizabeht Cuevas, una opositora al régimen, relató en su muro de Facebook que el miércoles pasado, 1 de febrero, tuvo que prepararle un poco de agua con azúcar prieta a su nietecita de 11 meses.

"Le tocaba la leche en polvo y no entró, y mi nieta desesperada y llorando por su leche. Me pasé todo el día buscando yogur para darle y no encontré, y le tuve que hacer azúcar prieta con agua para darle, y no le gustaba mucho", detalló.

"Se me quedó dormida a las 12 de la noche desesperada por su leche", agregó.

Captura de Facebook / Lizabeht Cuevas

Según Cuevas, muchas madres del municipio Boyeros están igual que ella, porque desde el mes pasado no les han dado las compotas que les corresponden a los niños, ni tampoco su cuota de pollo.

"Esta nota es para el supuesto presidente de Cuba, porque el pueblo no lo eligió, lo eligió la crápula de los Castro. Tienen al pueblo pasando hambre y a los niños sin sus alimentos. Para la Seguridad de Estado, que saben quién soy yo, no tengo miedo, tengo más cojones que todo ellos juntos. Dejen el poder ya, libertad para Cuba ya", concluyó.