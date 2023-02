Mujer transexual denuncia discriminación laboral en Ciego de Ávila

Yenny Yanes Romero, quien se identifica como una mujer cubana transexual, denunció que ha sido víctima de discriminación por razones de identidad de género en su centro de trabajo, en Ciego de Ávila.

Yanes, especialista en Higiene y Epidemiología en el Policlínico Norte de Ciego de Ávila, denunció en las redes sociales que el gobierno provincial desestimó por segunda vez su solicitud de trabajo para ser higienista en el polo turístico del norte de su provincia.

La joven considera que la rechazan profesionalmente por su identidad sexual. Comentó que los puestos de trabajo en el polo turístico Jardines del Rey están bajo un control absoluto y existen irregularidades en la aceptación del personal para trabajar allí.

"Los listados no aparecían, era como si no quisieran que fuera a trabajar para allí. De todas las personas que comenzarán a trabajar en el Cayo, la única que no irá soy yo. El resto son heterosexuales, pero yo soy una mujer transexual. Es la segunda vez que me lo hacen", dijo indignada.

Yanes no está dispuesta a soportar que le destruyan su carrera profesional por ser una persona transexual. Decidió denunciar por las vías establecidas su caso y también por las redes sociales, para que llegue a un mayor número de personas.

"¿Hasta cuándo la discriminación con las mujeres transexuales de Cuba?", se preguntó la joven y dijo que escribió a los servicios de atención jurídica del CENESEX planteando su situación.

"Yo estuve 14 años sin estudiar cuando terminé el preuniversitario, porque no me querían en ningún centro escolar. A los 32 años me impuse y me matriculé en la Facultad de Ciencia Médicas. Todos conocen lo que he vivido para llegar a ser una profesional en este país", dijo.

El argumento del gobierno para negarle el trabajo en la cayería norte, es una presunta investigación que le hicieron. Sin embargo, no especifican sobre qué tema fue investigada, los resultados de esas indagaciones, ni las razones por las que lo hicieron. "Voy a denunciar esto hasta el final", dijo Yanes.

En septiembre de 2022 se denunció otro caso de transfobia en el que expulsaron de su trabajo a una mujer transexual por vestir uniforme de mujer.

La víctima se llama Keilys Carranzana Álvarez, tiene 20 años y es natural de Cabaiguán, Sancti Spíritus. Trabajaba en la campaña de supervisión y fumigación contra el mosquito Aedes aegypti y la prevención del dengue.