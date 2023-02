Taxista sufre asalto con un cuchillo en una carretera de Villa Clara

Taxi en Cuba (imagen de referencia) Foto © CiberCuba

El realizador audiovisual cubano Eduardo González Rodríguez, director de KasaRota Producciones, contó la conversación que tuvo con un taxista de Santa Clara que confesó haber sido asaltado hace pocos días en una oscura carretera provincial.

"Dos tipos lo alquilaron para ir a Manicaragua. Uno se sentó en el asiento del copiloto y el otro detrás de él. En un punto del camino, cerca de un lugar que nombró como Loma del sitio, el hombre que venía detrás le puso un cuchillo en el cuello y le dijo que se orillara. Él detuvo el Lada al borde de la carretera", contó González.

Facebook Eduardo González Rodríguez

"Le quitaron la sortija, el reloj y unos seis mil pesos. Me dijo que todo el tiempo el que venía detrás lo estuvo amenazando con degollarlo si hacía cualquier movimiento sospechoso. Finalmente, se bajaron del carro cuando un Moskovich azul vino a recogerlos. Mientras me contaba todo esto me mostró la marca que todavía tenía en el cuello", comentó el realizador audiovisual.

El taxista dijo que no recuerda las caras de los asaltantes ni la chapa del carro en que escaparon. "Uno era blanco, y el que se sentó detrás y me puso el cuchillo en el cuello era mulato, pero no me acuerdo de sus caras", lamentó.

González alertó que el gobierno cubano debe reaccionar de inmediato a la ola de violencia que hay en el país. La crisis económica prolongada, la inflación, el aumento de la pobreza y la marginalidad, están dejando un peligroso escenario en Cuba.

"Si no se hace algo con urgencia para frenar la ola de asesinatos, asaltos y crímenes que se suceden a diario, pronto habrá también en Cuba secuestros, tiroteos y pandillerismo. No basta una ley de comunicación para que la gente piense mejor lo que va a decir por miedo a buscarse problemas. Callados los problemas van a empeorar", señaló González.

Añadió que las cosas podrían ir a peor dentro de muy poco si el gobierno no invierte tiempo y recursos en detener a los criminales que andan sueltos.

"Los delincuentes reales, prácticos, los que de verdad hacen daño, andan a su aire. Y los hay de todo tipo, los que matan mujeres y niñas, los que abusan de menores, los que roban cadenas y los que asaltan a pleno día. Sepan que los que hoy se unen para asaltar un ómnibus, mañana lo harán para asaltar un tren al estilo del viejo oeste. Vivir por ver", indicó.

Este miércoles se reportó el asalto de un ómnibus de la empresa de transporte turístico Transtur en una carretera de Ciego de Ávila. Ocurrió a las 7:10 en el poblado de Crucero de Quesada.

El jueves se informó el asesinato del cubanoamericano Roberto Medina, fundador de la Mipyme RENOVA S.U.R.L. . Fue encontrado muerto en Jagüey Grande, Matanzas. Se cree que estuvo secuestrado desde el pasado miércoles.

Tres días antes se reportó un asalto con pistolas, en el reparto Chibás del municipio de Guanabacoa, en La Habana. Los presuntos ladrones fueron detenidos por la policía ese mismo día, en el reparto El Roble.