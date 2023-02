Migrantes cubanos denuncian engaños de las autoridades migratorias de México

Migrantes cubanos que han quedado varados en Tapachula, estado mexicano de Chiapas, denunciaron que autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) les entregan documentos pero no les permiten abandonar la región.

Entre los afectados por el retardo en la entrega de los verdaderos permisos de tránsito por México, hay cubanos, dominicanos, venezolanos, colombianos, haitianos y migrantes de otras nacionalidades.

La situación ha llegado a un clima de tensión este sábado, cuando más de 2,000 migrantes, en su mayoría de origen haitiano, ingresaron por la fuerza en las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula.

Según indicó El País, los migrantes saltaron muros y derribaron vallas para protestar por la demora en las oficinas de la ciudad en la tramitación de los permisos. Son tantos los casos que están saturados los servicios del INM.

Los inmigrantes llevan semanas viviendo en condiciones infrahumanas, durmiendo en las plazas de la ciudad, pidiendo dinero por las calles y esperando para recibir una identificación provisional que les permita estar en el país sin ser detenidos.

Este fin de semana se informó que más de tres mil inmigrantes cubanos están retenidos en Tapachula. Sin el permiso de tránsito por México no pueden llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Ese sigue siendo el objetivo de estos inmigrantes, a pesar de los radicales cambios que dio la política migratoria estadounidense en enero.

El cierre de la frontera de Estados Unidos y México para cubanos, nicaragüenses y haitianos, no ha detenido el flujo de inmigrantes ni la crisis humanitaria por esta causa.

El 31 de enero EFE informó que los agentes de IMN les dan a los migrantes documentos con la promesa de regularizar su estancia en México, pero quedan atrapados en Chiapas y no pueden avanzar hacia la frontera con Estados Unidos.

"Ya me entregué una vez y me dieron el papel y no puedo avanzar a México, me regresan a Tapachula. La primera vez que salí, no pude llegar ni a San Pedro Tapanatepec, Oaxaca. Esto de entregarse es falso y no nos ayudan en nada, solo nos dan el papel para quedarnos en Tapachula", relató una migrante ecuatoriana.