Ulises Toirac sobre crisis migratoria y liderazgo mundial: "Estoy viendo la ley del peo en el local"

Vídeos relacionados:

El comediante cubano Ulises Toirac, con el sentido del humor que le caracteriza, analizó la crisis migratoria que afecta a miles de sus compatriotas y cuestionó el liderazgo político global utilizando una metáfora peculiar: comparó la situación con “la ley del peo en el local”, en referencia al modo en que las personas se reacomodan cuando alguien perturba el ambiente.

Esta reflexión la compartió en Facebook este miércoles, en un extenso texto en el que aborda las consecuencias de ciertas decisiones de política internacional, particularmente aquellas adoptadas por la actual administración de Donald Trump.

Lo más leído hoy:

Captura Facebook / Ulises Toirac

“Estoy viendo la ley del peo en el local”, escribió Toirac, en alusión a cómo los países y empresas tienden a modificar sus alianzas y estrategias cuando detectan que depender de una nación con políticas inestables puede ser perjudicial.

“Esto significa en el orden global que las economías y empresas van a reacomodar sus alianzas y objetivos, van a evadir depender tanto de ‘el del peo’, visto que depender puede ser nocivo. Y esto es, a la larga, una pérdida de liderazgo”, apuntó.

Toirac dejó claro desde el inicio que su análisis parte de una postura externa: “No es mi país, no es mi presidente, no es mi problema”, afirmó, subrayando que respeta la decisión de cada nación de elegir a sus líderes y de quienes los apoyan.

Sin embargo, señaló que las consecuencias globales de ciertas decisiones no pueden ignorarse: También aclaró que ha preferido no opinar públicamente sobre Trump por respeto a amistades que lo consideran un buen presidente, incluso cuando algunos lo han insultado por no compartir ese punto de vista. “Pongo la amistad por encima del desacuerdo político”, escribió.

En su mensaje, el humorista lamentó la tragedia humana que viven miles de migrantes cubanos: “Miles de compatriotas están siendo puestos en la situación de salir de un país al que acudieron desesperadamente en busca de mejor vida. De vida. Porque la que tenían no lo era. Para muchos […] ese paso significó quemar las naves”.

Criticó, además, la insensibilidad de quienes reaccionan con sarcasmo ante el sufrimiento ajeno: “Muchos […] hacen chistes y dejan aflorar cuanto sentimiento inhumano tienen en la creencia de una superioridad inexistente, de una posición a salvo que les permite enjuiciar y rechazar. Primero está el alma. Ella habla”.

Aunque evitó referirse directamente a Trump, fue contundente al señalar que si un país como Cuba hubiera adoptado las recientes medidas arancelarias tomadas por EE.UU., “no se enteraba nadie del asunto”.

En cambio, lo sucedido “fue un terremoto que no solo ha golpeado a la economía doméstica de EE.UU. sino la de todo el mundo”. Según Toirac, el entramado comercial internacional es como un organismo vivo, y cuando una de sus partes altera el equilibrio, las demás se reacomodan para evitar riesgos.

En el plano más íntimo, el actor pidió respeto a sus seguidores, especialmente a quienes simpatizan con Trump: “Amigos trumpistas, no admito reacciones extremistas. He sido respetuoso diciendo lo que pienso pero no con la crudeza con la que en realidad lo pienso. No voy ni a discutir”, advirtió, tras aclarar que lleva semanas leyendo y estudiando antes de opinar.

El humorista cerró su mensaje recordando que los verdaderos valores de una nación se construyen desde el respeto, la empatía y la coherencia con los principios que la fundaron: “Los fundadores […] diseñaron, en su Constitución, una nación con unos valores que no están siendo respetados. Con la justificación que sea”.

En los últimos meses, Toirac ha utilizado activamente sus redes sociales para compartir, a su manera, agudas reflexiones sobre la realidad cubana, combinando ironía, conocimiento técnico y una carga de sensibilidad social.

Recientemente, el humorista —quien es ingeniero electroenergético de formación— dedicó una publicación a los trabajadores del sector eléctrico cubano, saliendo en su defensa tras fuertes críticas recibidas durante los apagones.

Señaló que no son responsables del colapso energético, sino quienes aún logran sostenerlo pese a operar en condiciones extremas. “No tienen la culpa, tienen el valor”, afirmó, destacando su sacrificio en medio del deterioro estructural del sistema.

Días antes, Toirac compartió una mirada aún más amplia sobre la situación nacional, apuntando que “Cuba se está destruyendo”. Sin dramatismos pero con crudeza, reflexionó sobre el desgaste emocional, la falta de liderazgo, el derrumbe moral de la sociedad y la pérdida del horizonte de país.

Cuestionó el rol de las autoridades y la actitud pasiva de quienes se refugian en la nostalgia o en la inercia para no actuar. Afirmó que muchos ya no buscan mejorar, sino sobrevivir, mientras el tejido social se resquebraja sin una dirección clara.

En enero, el comediante había lanzado un mensaje directo al régimen cubano: “Arregla tu casa y luego exige respeto del vecindario”, escribió en un post donde reclamó que se dejen de usar las agresiones externas como excusa para ocultar los problemas internos.

Denunció la desigualdad, la represión judicial y la falta de derechos como parte de una estructura anquilosada que no permite cambios reales. Además, subrayó que muchas de las restricciones externas terminan afectando directamente al ciudadano común, no al poder estatal.

Preguntas frecuentes sobre la crítica de Ulises Toirac a la situación política y social en Cuba