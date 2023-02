Serie del Caribe: ¡Qué pena, madre mía! ¡Qué bochorno!

La caída ante los Tigres del Licey dominicanos pareció cosa de niños ante la paliza recibida frente a los Leones del Caracas (20x3), que sentenciaron el desafío prematura y alevosamente.

ALINEACIONES

Cuba: Yunieski Larduet (CF), Raico Santos (RF), Yordanis Alarcón (2B), Yosvany Alarcón (C), Rafael Viñales (LF), Guillermo Avilés (1B), Denis Laza (BD), Andrés de la Cruz (SS) y Osvaldo Abreu (3B).

Venezuela: Alí Castillo (2B), Wilfredo Tovar (BD), Danry Vásquez (RF), Hernán Pérez (1B), Carlos Rivero (3B), José Rondón (CF), Ángel Reyes (LF), Francisco Arcia (C), Orlando Arcia (SS).

NOTAS AL MARGEN

-Misericordia era lo menos que podía sentirse por la faena monticular cubana en este encuentro. Por ceñirme solamente a los comienzos, Yoel Mogena pecó de generoso, muy al medio, con poca velocidad y demasiado previsible, y esa línea de trabajo solo le permitió trabajar a seis contrarios, cinco de los cuales le conectaron hit. En su auxilio compareció Alexander Valiente, pero los morochos hicieron caso omiso a su apellido y siguieron dando palos. El choque se acababa justo cuando nacía, y a la postre dejó records para el evento en imparables conectasdos por un equipo (25) y diferencia de carreras (17).

-En la trinchera local, el veterano de 39 abriles Guillermo Moscoso hizo lucir como "moscosos" a los bateadores insulares, quienes no le negociaron una base, se bebieron ocho ponches y únicamente le pegaron seis hits. Wow! Diez años después de su última aventura en Grandes Ligas, lejísimo del nivel que lo llevó a aquella pelota, este pitcher todavía se basta y se sobra para dominar al campeón de la (dizque) Liga Élite cubana.

-La pelota que se practica hoy en Cuba, lo dije hace unas horas en un post de Facebook, es patética. No hallo otra palabra, me perdonan. Sinceramente, para mí lo terrible no es que siempre se pierde sino cómo se pierde, porque lo hacemos evidenciando que nuestros jugadores llegan al primer nivel con unas lagunas “kindergárticas”.

-Mañana, contra México, Cuba saldrá a conservar las esperanzas o aparcar (casi todo) el sueño en el camino. Los Agricultores van del quinto al octavo en un evento donde solo avanzan cuatro, de manera que un nuevo fracaso los pondría de cara a la eliminación. ¿Que cómo van las cosas ahora mismo? Pues Curazao, Dominicana, Venezuela y el referido México mandan con balance de 2-1, mientras Colombia, Puerto Rico y Panamá se abrazan con la Mayor de las Antillas a ritmo de un solitario triunfo y dos naufragios.

LAS CARRERAS

-1er inning. Con dos outs, Yosvany Alarcón empuja con tubey a Yuniesky Larduet. 1x0.

-1er inning. Wilfredo Tovar empata para Venezuela con doblete que remolca a a Alí Castillo. 1x1.

-1er inning. Danry Vásquez pega hit al derecho que trae a Tovar desde la intermedia. 1x2.

-1er inning. José Rondón conectó sencillo el left field y Danry Vásquez anotó. 1x3.

-1er inning. Francisco Arcia disparó un imparable que trajo a Hernán Pérez y José Rondón. 1x5.

-1er inning. Orlando Arcia se apuntó hit impulsador de Ángel Reyes. 1x6.

-1er inning. Francisco Arcia anota por jugada de selección en el infield. 1x7.

-2do inning. Danry Vásquez despacha cuadrangular por el right field. 1x8.

-2do inning. José Rondón firma un tubey que remolca a Hernán Pérez. 1x9.

-3er inning. Yosvany Alarcón vuelve a empujar a Yuniesky Larduet, ahora con indiscutible el centro. 2x9.

-4to inning. Con doblete, Francisco Arcia activa la registradora en los spikes de José Rondón. 2x10.

-4to inning. Ángel Reyes anotó por wild pitch del relevista Carlos Santana. 2x11.

-4to inning. Francisco Arcia llega al plato por elevado de sacrificio de Orlando Arcia. 2x12.

-5to inning. Carlos Rivero empuja con sencillo a Wilfredo Tovar. 2x13.

-5to inning. José Rondón remolca con fly al jardín central a Hernán Pérez. 2x14.

-6to inning. Danry Vásquez alargó la desgracia cubana con un hit que condujo hasta el plato a Francisco Arcia. 2x15.

-8vo inning. Yordanys Alarcón maquilla el resultado del duelo propulsando a Yuniesky Larduet. 3x15.

-8vo inning. Tubey de Carlos Rivero manda rumbo a la goma a José Torres. 3x16.

-8vo inning. Con dos jugadores en el circuito, José Rondón larga bambinazo por el bosque izquierdo. 3x19.

-8vo inning. Un error del camarero suplente Yosvanys Millán facilita la vigésima carrera venezolana, anotada por Francisco Arcia.

EL MOMENTO CLAVE

El primer inning, cuando los bates venezolanos hicieron una fiesta (bang!, bang!, boom!) que dejó completamente abierto el marcador.

LA FIGURA

José Rondón conectó dos sencillos, un doble y un jonrón, impulsó seis carreras y pisó tres vecs el pentágono. Brutal.

POSITIVO

Para Venezuela, el amplísimo margen de carreras obtenido le allanaría el camino en caso de ser preciso un desempate entre varios equipos con el team Cuba incluido.

NEGATIVO

Tras los entuertos del partido versus República Dominicana, el equipo sigue dando una imagen paupérrima en materia de mecánica de juego. Para muestra tenemos el botón del episodio inicial, con un corte absolutamente innecesario por parte del torpedero y un (improvisado) camarero que no entra a la base en intento de robo. Por favor, que son cosas de ABC.

PREOCUPANTE

El pitcheo del equipo empezó a mostrar la cara que muchos vislumbraban. Ojalá no mantenga esa dinámica.

INCOMPRENSIBLE

Hoy escuché decir que el abridor cubano “no estaba descontrolado porque todos los envíos le caían al medio”. ¿Pero acaso hay algún pitcher con más problemas de control que aquel que no consigue marcar en las esquinas?

RECOMENDABLE

O reforzamos la capacitación de los técnicos en la base, o seguiremos haciendo papelazos en situaciones de juego que dominan los niños de cualquier academia respetable.