Arturo O'Farrill se alza con el Grammy al Mejor Álbum de Jazz Latino

El músico de origen cubano Arturo O'Farrill se llevó a casa el Grammy al Mejor Álbum de Jazz Latino durante la 65 edición de estos premios celebrada este 5 de febrero.

La producción discográfica que se alzó con el galardón fue Fandango At The Wall In New York en la que trabajó junto a su banda The Afro Latin Jazz Orchestra y The Congra Patria Son Jarocho Collective.

Por tercer año consecutivo el jazzista estaba nominado en esta categoría; en 2022 lo estuvo con su disco Virtual Birdland, aunque también fue incluido en el apartado Mejor Composición Instrumental por el proyecto Dreaming In Lions, junto A The Afro Latin Jazz Ensemble.

En 2021 el pianista y compositor, además de estar nominado al Mejor Álbum de Jazz Latino ganó el premio por su disco Four Questions.

Con este nuevo reconocimiento, O'Farrill suma seis Grammys en su carrera artística, cuatro de ellos justamente en la categoría que reconoce al mejor álbum de jazz.

Arturo O'Farrill nació en México, pero su pasión por la música vienen de su padre el músico cubano de jazz latino, arreglista, director de orquesta, trompetista y compositor, Chico O'Farrill.

En esta 65 edición de los Premios Grammy celebrada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, otros cuatro cubanos también figuraban en la lista de nominados: Cimafunk, Arturo Sandoval, Camila Cabello y Paquito D'Rivera.

