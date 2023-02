Mayoría de los demócratas no quieren a Biden para un segundo mandato presidencial

La mayoría de los demócratas no quieren al actual presidente Joe Biden para un segundo mandato presidencial, de acuerdo con los resultados de una nueva encuesta conducida por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

El sondeo muestra que sólo el 37% de los demócratas quieren que se presente a un segundo mandato, por debajo del 52% de las semanas anteriores a las elecciones de mitad de mandato, efectuadas en noviembre de 2022, informó The Associated Press (AP) en un reporte.

Aunque Joe Biden tuvo las mejores elecciones de medio término de cualquier presidente estadounidense en los últimos 20 años, la encuesta sugiere que relativamente pocos adultos de ese país le otorgan una alta calificación en victorias legislativas y capacidad para gobernar.

Muchos creen que la edad de Biden, de 80 años, es una desventaja, pues, centrados en su tos, su forma de caminar y algunas equivocaciones, opinan que el trabajo más estresante del mundo sería más adecuado para alguien más joven.

"Sinceramente, creo que sería demasiado viejo", afirmó Sarah Overman, demócrata de 37 años que trabaja en el sector de la educación en Raleigh (Carolina del Norte).

En general, el 41% aprueba la forma en que Biden está llevando su trabajo como presidente, según el sondeo, similar a los índices de finales del año pasado.

La mayoría de los demócratas sigue aprobando el trabajo de Biden como presidente, pero su interés por una campaña de reelección ha disminuido a pesar de su historial electoral.

Sólo el 22% de los estadounidenses adultos opinan que debería volver a presentarse, frente al 29% que lo decía antes de las elecciones de mitad de mandato del año pasado.

Entre los encuestados de 45 años o más, el 49% dice que Biden debería presentarse a la reelección, casi tantos como el 58% que lo decía en octubre.

Sin embargo, entre los menores de 45 años, el 23% dice ahora que debería presentarse a la reelección, después de que el 45% lo dijera antes de las elecciones de mitad de mandato.

Biden, que ya es el presidente de más edad en la historia de Estados Unidos, se ha visto acosado por las preguntas sobre su edad, ya que tendría 86 años si llega a cumplir ocho años completos como presidente.

No obstante, el actual presidente ha dicho que está más que preparado para la tarea. Cuando se le ha preguntado si puede asumir las responsabilidades del cargo a su edad, ha respondido a menudo como si estuviera aceptando un reto: "Obsérvenme".

Otros votantes opinan que Biden ha sido el último de una serie de presidentes "mediocres".

"Su edad y posiblemente su agudeza mental no es donde me gustaría que estuviera el líder del país", dijo un abogado de 35 años. "

La encuesta también arrojó que sólo el 13% tiene mucha confianza en la capacidad de Biden para lograr objetivos políticos importantes, un posible reflejo del hecho de que ahora debe trabajar con una mayoría republicana en la Cámara de Representantes que quiere recortar el gasto a cambio de levantar la autoridad legal de endeudamiento del gobierno.

Sólo el 21% confía mucho en la capacidad de Biden para gestionar una crisis, una cifra ligeramente inferior al 26% del pasado marzo.

Aunque pudo mantener una mayoría demócrata en el Senado y frustrar los pronósticos de una marea republicana en el Congreso, la edad del presidente no juega a favor de su reelección.

El presidente, por su parte, sostiene que los votantes preocupados por su edad deberían ver su historial de logros desde que asumió el cargo. Si bien no ha tomado una decisión formal sobre postularse para la reelección en 2024, tiene la “intención” de hacerlo, según ha expresado.

La credibilidad de Biden también podría verse afectada por las investigaciones conducidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), quienes trabajan con documentos clasificados hallados en las oficinas de la institución que dirigía Joe Biden antes de asumir la presidencia.