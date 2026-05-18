La entrega del testaferro Alex Saab profundiza la división del chavismo, según opositor

Alex Saab Foto © Wikipedia

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El opositor venezolano Andrés Velásquez afirmó este lunes que la deportación del empresario colombiano Alex Saab desde Venezuela hacia Estados Unidos profundiza la división interna del chavismo, en una lectura política que apunta al colapso del proyecto madurista ante la presión judicial estadounidense.

«La entrega de Alex Saab a la justicia de EEUU profundiza la división a lo interno del chavismo. Las acusaciones van y vienen de un bando y otro», escribió el exgobernador del estado Bolívar en su cuenta de X. Velásquez añadió que con esta entrega queda claro que el «chavismo-madurismo» no ha sido «más que una estafa que cae por su propio peso».

Saab aterrizó el sábado en el aeropuerto de Opa-locka, en el condado Miami-Dade, escoltado por agentes federales, entre ellos de la DEA, según constató la agencia EFE.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) de Venezuela confirmó la deportación mediante un comunicado en Instagram: «La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional».

La entrega de Saab se produce en un contexto político venezolano radicalmente transformado desde el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en Caracas durante la denominada «Operación Resolución Absoluta». Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde se declararon inocentes ante el juez Alvin Hellerstein del Distrito Sur de Nueva York, enfrentando cargos de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína.

Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez quedó como presidenta encargada de Venezuela y destituyó a Saab como ministro de Industria y Producción Nacional el 17 de enero de 2026, apenas dos semanas después del operativo estadounidense.

El 4 de febrero de 2026, Saab fue detenido en Venezuela en una operación conjunta entre el SEBIN y el FBI, quedando recluido en El Helicoide, sede del servicio de inteligencia venezolano en Caracas.

Saab, de 54 años y descrito como amigo personal de Maduro, acumula un extenso historial judicial en Estados Unidos. En julio de 2019, fiscales federales del Distrito Sur de Florida lo acusaron junto a su socio Álvaro Pulido de ocho cargos de lavado de dinero por un esquema de aproximadamente 350 millones de dólares vinculado al programa CLAP de distribución de alimentos subsidiados. Fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020 y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021.

En diciembre de 2023 fue liberado como parte de un canje de prisioneros negociado por el entonces presidente Joe Biden y regresó a Venezuela. Ahora enfrenta nuevas acusaciones por corrupción presentadas en Miami en enero de 2026.

La reacción política a la deportación no se limitó a la oposición venezolana. El congresista cubanoamericano Carlos Giménez envió un mensaje directo a Diosdado Cabello —uno de los hombres fuertes del chavismo— publicando el cartel de recompensa de 25 millones de dólares que ofrece Estados Unidos por su captura: «Diosdado, eres el próximo».

Saab se suma así a Maduro y Flores en el banquillo de la justicia estadounidense, en lo que Velásquez interpreta como el derrumbe definitivo de una estructura de poder que, a su juicio, «cae por su propio peso».