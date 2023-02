Joven cubana con cáncer agradece solidaridad y reitera pedido de visa humanitaria para EE.UU.

Una adolescente cubana diagnosticada con carcinoma papilar de tiroides y necesitada de un tratamiento que ofreció gratuitamente una clínica en Estados Unidos, agradeció la solidaridad de las personas y reiteró su pedido de visa humanitaria para recibir en Florida el procedimiento médico que le salvaría la vida.

Alianys Perera Godoy, de 18 años, residente en el poblado de Espartaco, en Palmira, Cienfuegos, agradeció este martes, en una transmisión directa de Facebook, a todas las personas que la han ayudado y compartieron su caso, "que han tratado de contactar con personas influyentes, han llamado, escrito, y han mostrado empatía".

Aunque reconoció el apoyo incuestionable que ha tenido, explicó que necesita yodo radioactivo y sus familiares que residen en Estados Unidos no lo pueden enviar porque requiere "de un cargamento especial con equipamiento especial", que hace más de seis meses no se importa a Cuba, por eso debe someterse al proceso en otro país.

La joven Alianys reveló, además, que se ha rebasado el tiempo en que debía iniciar el procedimiento y cada día que pasa es uno menos para garantizar su salvación, por lo cual necesita una visa humanitaria para la intervención ofrecida de manera gratuita por un hospital de Florida.

En su conmovedor mensaje, contó que su cáncer hizo metástasis y ha llegado hasta los ganglios, y aunque la atención del personal de salud cubano fue la mejor y la trataron bien, "hay cosas que ellos no pueden hacer", por eso pide ayuda en las redes sociales.

Alianys reveló que tanto ella como su familia, que la acompaña en la distancia, guardaban la esperanza de que el yodo radioactivo esencial en su procedimiento entrara a Cuba en enero, sin embargo, a inicios de año tampoco llegó y su vida se agota.

"Lo único que quiero es cumplir mi sueño y tener una vida normal como todas las personas, lograr las metas que desde pequeña me imagino, y estar con mi mamá, porque soy lo único que ella tiene", dijo la adolescente, cuya madre reside en Estados Unidos.

Su mamá, que debió enfrentar la noticia de su cáncer desde otro país, ha sufrido mucho la enfermedad de su hija y está desesperada, expresó la cubana. Su prima, un apoyo imprescindible para la joven, como declaró en el post, también sufre la condición de Alianys.

Para la cienfueguera, sometida a dos intervenciones quirúrgicas en menos de 20 días, ha sido un camino doloroso.

"Cuando vi mi cicatriz me quería morir, no quería salir, me sentía horrible, porque es muy grande", dijo, aunque reconoció que actualmente se ama como es y asegura que su cicatriz es una marca de "guerrera".

Hace más de seis meses el yodo radioactivo no entra a Cuba, según trascendió en otro post reciente. Ante la situación, un hospital en Tampa, Florida, accedió a darle ese tratamiento totalmente gratis, por lo que precisa con carácter urgente de una visa humanitaria que le permita viajar a EE.UU.