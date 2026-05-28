Díaz-Canel responde a la presión de EE.UU. reivindicando una vacuna cubana contra el cáncer

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En medio de una escalada de sanciones estadounidenses, Miguel Díaz-Canel presidió una reunión de científicos en la que el régimen cubano presentó los avances de HEBERSaVax, un candidato vacunal terapéutico descrito por sus desarrolladores como único en el mundo para el tratamiento de tumores malignos.

El acto se produce en un contexto de máxima tensión con Estados Unidos y casualmente el anuncio de la vacuna llega el mismo día de un reporte de Politico, donde se confirma que el Pentágono mantiene fuerzas listas para actuar rápidamente en Cuba si recibieran una orden del presidente Donald Trump.

En ese clima, la presentación de HEBERSaVax funciona como respuesta simbólica y política del gobierno cubano, que enmarca su biotecnología como prueba de resistencia frente a la presión exterior, a pesar de que la realidad en el sector de la salud en Cuba es caótica y los hospitales no tienen los insumos básicos para atender a la población.

Díaz-Canel felicitó personalmente a Yanelys Morera Díaz, líder científica del proyecto científico que ha generado la vacuna y miembro titular de la Academia de Ciencias de Cuba: «Felicidades, Doctora, para usted y para su equipo», dijo el mandatario.

HEBERSaVax actúa como «inmunoterapia activa»: genera anticuerpos específicos que cortan el flujo sanguíneo al tumor, impidiendo que este se nutra, al tiempo que restaura la capacidad del sistema inmune del paciente para combatir el cáncer.

«Estamos en presencia de un candidato que tiene múltiples funciones», afirmó Morera Díaz, quien precisó que el producto «ha pasado por todas las etapas, desde los primeros estudios en animales de laboratorio, hasta los más recientes, que son los ensayos clínicos Fase II».

Los resultados de Fase II en cáncer de ovario avanzado, publicados en el International Journal of Cancer, reportaron una mediana de supervivencia libre de progresión de 18 meses y una supervivencia global de 32,82 meses.

El producto también ha sido probado en cáncer colorrectal, hepatocarcinoma y cáncer renal, con respuestas completas documentadas incluso en estadios avanzados.

Entre sus ventajas, los investigadores destacan efectos adversos escasos y tolerables. «Son elementos muy manejables y que permiten que este candidato se pueda combinar incluso con las terapias convencionales, sin incrementar la toxicidad», señaló Morera Díaz.

La aplicación es subcutánea y puede usarse en pacientes con múltiples enfermedades simultáneas, lo que amplía el universo de posibles beneficiarios.

El investigador clínico Julio César Hernández Perera, especialista en Medicina Interna y miembro titular de la Academia de Ciencias de Cuba, subrayó que se trata de «un producto de la biotecnología cubana, fruto de muchas investigaciones», con «la particularidad de que es único en el mundo».

La investigadora Adriana Felinciano Pozo añadió que el candidato «ha permitido que los pacientes tengan una mejor calidad de vida, una respuesta sin efectos adversos».

HEBERSaVax se suma a una tradición de vacunas terapéuticas cubanas contra el cáncer que incluye a CIMAvax-EGF, para cáncer de pulmón, objeto de colaboración con institutos médicos de EE.UU. desde 2016, con licencia renovada hasta noviembre de 2027, y a Heberprovac, candidato cubano contra el cáncer de próstata.

«Tenemos la confianza en que este candidato va a seguir con todas las etapas correspondientes, y que puede formar parte de ese arsenal que está necesitando la terapia del cáncer, para poder tener mejores resultados», concluyó Yanelys Morera Díaz.

Mientras el régimen promociona avances biotecnológicos como HEBERSaVax, la realidad diaria de los hospitales cubanos sigue marcada por la escasez extrema de medicamentos, equipos e insumos básicos.

Miles de pacientes con cáncer en la isla enfrentan hoy demoras en diagnósticos, falta de quimioterapias, interrupciones de tratamientos y ausencia frecuente de analgésicos, sueros, reactivos y hasta material quirúrgico elemental.

Familiares de enfermos denuncian constantemente en redes sociales y medios independientes que deben recorrer varias provincias para intentar conseguir medicinas o depender de envíos desde el extranjero para sostener terapias vitales.

La crisis sanitaria en Cuba golpea especialmente a los pacientes oncológicos, muchos de los cuales no tienen acceso estable a tratamientos modernos ni a condiciones hospitalarias adecuadas durante sus procesos de atención.