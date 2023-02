Eduardo Antonio desvela nombres de padrinos para su boda con Roy García: ¡Señorita Dayana y Mario!

La cuenta atrás para la boda de Eduardo Antonio y Roy García ya está en marcha. Un enlace que se celebrará este próximo Día de San Valentín, el 14 de febrero, cuando la pareja se unirá en matrimonio.

Y como era esperar, unas nupcias como estas contarán con invitados famosos del mundo de la farándula cubana. Solo para darnos una previa, los padrinos serán: ¡Señorita Dayana y su pareja, Mario!

Señorita Dayana, Mario y su hija en común, Victoria, estuvieron recorriendo Miami (Florida) esta semana en busca del look perfecto para llevar en el gran día. De su búsqueda nos hizo cómplice precisamente el novio, Eduardo Antonio, que compartió un vídeo de la cantante cubana con la bebé en brazos y algo estresada por la boda de su amigo...

"Si yo estoy pasando este estrés y no soy yo la que se va a casar, yo creo que ya no me quiero casar. Eduardo, ¿por qué me haces estas cosas? Eduardo Antonio me trae por todo Miami probándonos vestidos y trajes", dice la artista en el vídeo, en el que también vemos a su pareja al fondo probándose un traje. ¿Será el que lleve al enlace?

Junto a este simpático audiovisual fue que El Divo de Placetas reveló que la pareja tendrá un papel fundamental en matrimonio con Roy García. "Señorita Dayana y Mario serán unos de los padrinos oficiales de mi boda", desveló el cantante cubano.

El mismo día de la boda, Señorita Dayana y Eduardo Antonio estarán de estreno con una nueva colaboración, "Amor y guerra".

A mediados de diciembre, Eduardo Antonio y su pareja Roy García firmaron en Miami su licencia de matrimonio para poder contraer nupcias el día más romántico del año, San Valentín.

Antes de eso, los dos se casaron en una ceremonia secreta en las playas de Viña del Mar en Chile, en mayo del año pasado. Desde entonces, la pareja ha esperado a formalizar su unión, un momento que esperan impacientes y que se celebrará en Miami (Florida) la semana que viene.

