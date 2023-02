Abogado cubano gasta su salario en una tarde: "Hasta cuándo vamos a vivir así"

El abogado cubano Elier Cruz denunció en las redes sociales que el salario no alcanza para cubrir las necesidades básicas en Cuba. Su denuncia la hizo utilizando un post publicado en noviembre por el también abogado Miguel Almaguer.

La publicación se ha vuelto viral en las redes sociales y al momento de escribir esta nota, contaba con más de 2,000 comentarios y había sido compartida más de 1,700 veces.

Facebook Elier Cruz

En el post del profesional cubano aparecen varios precios de productos en noviembre y esos valores se han incrementado mucho más en la actualidad.

La libra de arroz estaba en 50 pesos en noviembre de 2022 y en febrero se comercializa el cereal a 100 pesos en la mayoría de las provincias del país.

"Compro 10 libras de arroz $500; 10 libras de frijoles $1,400; 5 libras de pepino porque del tomate ni hablar $100; dos potes de ají cachucha $80; un mazo de cebolla $200; dos mazos de cilantro $40. Sigo mi camino y paso por casa de la mensajera $900 los mandados de la bodega con su servicio incluido, porque no tengo el tiempo para ir a buscarlos, no por cómodo sino por falta de tiempo, pago la electricidad y el agua $480 y $50", comentó Almaguer en su post.

Este hombre trabajador también es padre y como la mayoría de los cubanos sufre por no poder comprarle a sus hijos ni una chambelona. Siendo el día del cobro se aventuró a ir por unas confituras.

"Antes de llegar a la casa hay un kiosco por el cual pasan mis dos hijos a diario, miran sufren, callan porque saben que no les puedo comprar las confituras que tanto le gustan. ¡Pero hoy es su día! Y lo saben, y me esperan en la puerta. Son dos niños, dos paquetes de galletas $200, dos tristes paquetitos de galletas", comentó.

Hay otros alimentos básicos que tienen también un precio muy elevado en Cuba, entre ellos destaca el aceite, que muchos han tenido que eliminar completamente de sus dietas porque en algunas provincias el litro llega a costar mil pesos y en noviembre estaba a 700 pesos.

"¿Hasta cuándo vamos a vivir así? El salario de un mes lo gasto en una tarde y no cubre ni la mitad de los gastos básicos, porque no hablé ni del plato fuerte, ni del aseo, ni las meriendas de la escuela, ni transporte, ni muchas otras cosas más que son necesarias", expresó el abogado.

Una persona indicó en los comentarios de la publicación que esta situación crítica de escasez y precariedad la sufre la mayoría de los trabajadores cubanos.

"Adoro mi país, pero todos los trabajadores estatales estamos en igual condición. Solo nos alcanza el salario para cubrir parte de las necesidades de un día y el mes es de 28, 30 o 31 días. ¿Qué hacemos con el resto del tiempo? Nada de lo que dan en la bodega alcanza, se perdió el azúcar 4 libras para un mes, no apareció el aceite desde el mes anterior, 10 onzas de frijoles para 30 días, etc. Tienes que asistir 24 días a tu trabajo porque nuestros educadores nos enseñaron disciplina y responsabilidad, pero creo que en verdad quisiéramos volar todos, ni sé para donde porque no hay quien aguante", comentó la mujer.

La inflación no para de crecer en Cuba y empuja a miles de familias a vivir en la pobreza por las erradas políticas económicas del régimen.