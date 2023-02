Beyoncé se corona como la reina de los Grammy: Es la artista más premiada de la historia

Beyoncé es oficialmente la reina de los Grammy. Tras los cuatro galardones que recibió en la 65ª edición de los premios entregados por la Academia de la Grabación, celebrada este domingo en Los Ángeles, la cantante se convirtió en la artista con más gramófonos dorados de la historia.

Hasta ahora era el director de orquesta húngaro Georg Solti quien tenía el récord. Pero con los cuatro nuevos que sumó Beyoncé en esta última edición, son 32 los premios Grammy que ha recibido a lo largo de su carrera, los que la convierten en la más galardonada.

Fue gracias a su último álbum, Renaissance, que Queen B alcanzó este nuevo hito en su trayectoria. Concretamente recibió los premios a "Mejor actuación de R&B tradicional", "Mejor canción de R&B", "Mejor Grabación de dance/electrónica" y "Mejor disco de dance". Cuatro premios de las nueve categorías en las que competía este año, aunque finalmente no consiguió ninguno en las categorías principales.

Beyoncé recibió de lo más emocionada su galardón número 32, el que la convirtió en la más premiada. "Estoy tratando de no emocionarme mucho y de que esto me entre en la cabeza. Gracias a Dios por protegerme, a mi tío Johnny, que no está aquí pero está en espíritu. A mis padres, por quererme e impulsarme, a mi hermoso esposo, a mis tres hijos, que están en casa viéndonos, y a la comunidad queer, por su amor y por abrazar este género", dijo la artista conmovida por este hito.

Junto a su marido Jay-Z, Beyoncé también ostenta el título de más nominada por los Grammy, con 88 nominaciones cada uno.

¡Enhorabuena, Queen B!

