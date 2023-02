Anuel AA confirma ruptura con Yailin a dos meses de nacer su hija juntos

La relación de Anuel AA y Yailin La Más Viral ha terminado, después de un año juntos y casi ocho meses de matrimonio. Una noticia que el propio artista puertorriqueño confirmó a través de un directo en Instagram, donde por primera vez se ha sentado para aclarar que no está con la futura madre de su hija Cattleya, que está a dos meses de nacer.

A pesar de su separación, la expareja tendría una buena y cordial relación, a juzgar por las bonitas palabras que le dedicó él a la cantante dominicana, a quien considerará su "familia" siempre por la hija que viene en camino.

"Yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida. Es triste que está embarazada y podríamos estar juntos formando una familia bajo el mismo techo, pero por cosas no estamos juntos", anunció Anuel AA.

"República Dominicana apoyen a Yailin. Ella está trabajando por su música. Siempre va a ser mi familia", agregó, animando así a todos sus incondicionales a seguir apoyando a la joven de 20 años.

El trapero aseguró que no revelará los motivos de su ruptura. "No vamos a estar hablando y haciendo un circo", comentó durante el directo, en el que también abordó otras cuestiones como su nueva polémica con Arcángel o su otra paternidad con Melissa Vallecilla, que el año pasado dio a luz a Gianella.

En el mismo live, Anuel hizo referencia a la madre de su hija Gianella Gazmey, con la que dijo no haber tenido una relación larga. "Ustedes han visto como me comporto cuando tengo pareja, cómo fui con Karol o cómo fui con Yailin. ¿Ustedes se van a creer que voy a tener una pareja ocho meses y de la nada me dice estoy embarazada y yo la dejo?", dijo durante la retransmisión, y añadió:

"Si yo tengo una hija, yo la voy a cuidar y va a vivir como una reina, porque papi es un rey. Pero si tú te crees que vas a montar una película para ser famosa y sacarme millones, te chocaste contra la pared tú misma. La que va a ser millonaria va a ser la niña, porque yo trabajo para mis hijos y mi familia".

Su historia de amor

La historia entre Anuel AA y Yailin comenzó hace poco más de un año con un intercambio de mensajes a través de redes sociales. Este primer acercamiento les llevó a conocerse en persona, donde surgió la chispa entre ellos.

Su relación avanzó a ritmos vertiginosos y en enero de 2022 daban las primeras muestras de amor públicas. Regalos, dedicatorias y muchos vídeos juntos colgaron en ese primer mes del año, que concluyó con la noticia de su compromiso. Una pedida de mano que terminó con ellos celebrando su boda civil en República Dominicana en junio.

A pesar de los rumores de ruptura que los persiguieron en verano, tras unos meses ausentes en redes sociales, los jóvenes volvieron a dejarse ver igual de enamorados que siempre hasta que en noviembre anunciaron que serán padres juntos de una niña que llamarán Cattleya.

Entre tanto, el puertorriqueño de 30 años y la dominicana de 20 han sacado varias canciones juntos. Una de ellas es "Si tú me busca", que lanzaron en abril del año pasado.

