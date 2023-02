Seguridad del Estado amenaza a youtuber cubana y le prohíbe grabar en La Habana

Hildina Foto © Facebook Hildina

La youtuber cubana Hilda Núñez Díaz (Hildina) recibió amenazas de la Seguridad del Estado para que no grabe la realidad de la vida cotidiana en las calles de La Habana.

"Vino el DTI para amenazarme. Me dijo que no podía grabar en La Habana y si lo hacía entonces habrían complicaciones en mi vida. Me dijo que lo pensara bien porque yo soy madre de un niño, y que si me cogían grabando o algo...", denunció Hildina en su canal de YouTube.

Explicó que el agente de la Seguridad del Estado lo sabía todo sobre su vida privada, cuándo había llegado a La Habana, dónde estaba hospedada, a quiénes había visitado en los días recientes y otros detalles de sus movimientos por la ciudad.

"¿Por qué no quieren que grabe en La Habana? Justamente no quieren que muestre la realidad que se está viviendo aquí. (...) A La Habana vienen más turistas y ellos necesitan mostrar otras vistas y como saben que mis videos los ven bastantes personas, no quieren que se conozca la realidad de Cuba", comentó la youtuber.

Hildina se cuestionó dónde está la libertad de expresión y advirtió que esta vez quien se acercó para censurarla y silenciarla no fue un policía de su ciudad: "Esta vez fue el DTI y vino a amenazarme".

La joven confesó que se sentía muy alterada por la desagradable experiencia que había vivido. Señaló que el régimen solo quiere mostrar la cara bonita de Cuba.

"Ellos quieren que se conozca la realidad de los hoteles, de Varadero, de la mejor playa de Cuba, el paseo del Malecón con hoteles, hoteles y hoteles, pero las personas viven en casas de madera y no reciben ninguna ayuda", dijo.

La joven denunció que hay en el país familias que no tienen recursos para comprar comida, ni para darles una merienda a sus hijos. El Estado en lugar de centrarse en solucionar los problemas, los silencia y reprime a quienes denuncian.

"Una vez más queda demostrado el asecho que tienen a los youtubers cubanos por el simple hecho de decir la verdad. Porque yo en mi video no hablo mal de mi país. Yo amo mi país, soy 100% cubana y por serlo lucho con lo que puedo, digo lo que ven mis ojos y muestro que se vive hoy en día en Cuba", expresó.

Las amenazas a Hildina están relacionadas con un video que subió hace unas semanas donde un policía intenta detenerla por donar dinero a unos santiagueros que no tenían recursos para comprar alimentos.

En diciembre la youtuber recorrió un agromercado en La Habana y al ver los precios de los productos se quedó espantada por lo que tienen que gastar los capitalinos para preparar un simple almuerzo de arroz, frijoles y bistec de cerdo.

Hildina es natural de Santiago de Cuba, es graduada de Ingeniería Industrial y además de su trabajo como youtuber es profesora universitaria. En diciembre denunció que fue amenazada por la dirección de la Universidad de Oriente, por publicar sus videos en redes sociales.